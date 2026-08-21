Wspólna lista prawicy w wyborach? Mocny sygnał dla Kaczyńskiego i Morawieckiego

Kilka tygodni temu rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jarosław Kaczyński postawił politykom ugrupowania ultimatum, zgodnie z którym mieli zobowiązać się, że nie będą działać w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach.

Takiemu scenariuszowi nie podporządkował się Mateusz Morawiecki i jego polityczne otoczenie. W konsekwencji w Sejmie powstał Klub Parlamentarny Rozwój Plus, do którego należy 40 posłów, a przewodniczącym został właśnie były premier.

Wspólna lista prawicy do Sejmu? Polacy podzieleni w nowym sondażu

Do wyborów parlamentarnych wprawdzie pozostał jeszcze rok, ale z obecnych sondaży wynika, że chociaż Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem, to nie może być pewna utrzymania władzy. Taką szansę ma za to opozycja, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość połączyłoby siły z Konfederacją, Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego.

Jak na taki scenariusz zareagowaliby Polacy? Sprawdzono to w najnowszym badaniu. W sondażu, który został przeprowadzony przez SW Research na zlecenie Onetu, respondentom zadano następujące pytanie: „Czy zagłosował(a)byś na wspólną listę PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus w najbliższych wyborach parlamentarnych?". 53,6 proc. odpowiedziało przecząco, a 26 proc. uważa taki scenariusz za realny. 20,5 proc. nie ma zdania w sprawie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 18-19 sierpnia 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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