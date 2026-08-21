Ten sondaż zaboli Karola Nawrockiego. Polacy zgodni jak nigdy

Niedawno minęła pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Na oficjalnej stronie głowy państwa pojawiło się podsumowanie jego działań, które uchwycono w konkretnych liczbach.

Kolejne weto Karola Nawrockiego. „Niepotrzebna jest boska interwencja”

W ciągu roku prezydent złożył 22 inicjatywy ustawodawcze, zawetował 41 ustaw i 255 podpisał. Karol Nawrocki odbył 29 wizyt zagranicznych, w tym cztery w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce gościł 13 prezydentów i premierów innych państw. Głowa państwa zastosowała prawo łaski wobec siedmiu osób i odmówiła w pięciu przypadkach.

Licznik wet jest już jednak wyższy, ponieważ dzisiaj prezydent odmówił podpisania Ustawy z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2700). – Naprawdę, by ustawa była podpisana, niepotrzebna jest boska interwencja, jak to ostatnio sugerowano na Radzie Ministrów. Tu wystarczy dobre prawo, bez niemądrych wrzutek, służące obywatelom państwa polskiego – mówił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki działa na korzyść PiS-u? Tak Polacy odpowiedzieli w nowym sondażu

Politycy obozu rządzącego określają prezydenta mianem „wetomatu”, zarzucając mu, że prowadzi polityczną grę, która – w ich ocenie – jest obliczona nie na korzyść Polski, a na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. O to, czy Karol Nawrocki sprzyja PiS, Polki i Polacy zostali zapytani w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. 76 proc. respondentów zgadza się z takim stwierdzeniem, a 24 proc. jest przeciwko.

W drugim sondażu sformułowano bardzo podobne pytanie, ale dotyczące Konfederacji. 62 proc. ankietowanych uważa, że Karol Nawrocki działa na korzyść tej partii, a 38 proc. ma odmienne zdanie.

Oba badania przeprowadzono w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych Polaków.

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