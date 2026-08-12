Operacja Rosji pod fałszywą flagą na terenie NATO? Gen. Pawlikowski: To mnie niepokoi

Jeszcze kilka dni temu pisałem, że największym zagrożeniem dla NATO może nie być rosyjski czołg przekraczający granicę, lecz sytuacja, w której przez pierwszych kilka godzin nie będziemy wiedzieli, czy zostaliśmy zaatakowani. Dzisiaj ta refleksja wydaje mi się jeszcze bardziej aktualna.
Polska, Litwa, Łotwa i Estonia wzmacniają ochronę infrastruktury krytycznej. Powodem są informacje wywiadowcze dotyczące możliwości przeprowadzenia przez Rosję operacji false flag, potencjalnie z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów.
Jednocześnie amerykańskie służby wiążą Rosję z niezwykle niepokojącym incydentem na niemieckim lotnisku Lipsk/Halle, gdzie znaleziono drona wyposażonego w materiał wybuchowy w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego.
To już nie są informacje, które można skwitować wzruszeniem ramion. Ale równie ważne jest zachowanie chłodnej głowy.
Zaczynam się niepokoić
Źródło: Wprost
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