Wrze ws. TK, Święczkowski ma problem. Były prezes: Mamy do czynienia z precedensem

W poniedziałek 10 sierpnia Maria Ejchart poinformowała, że Europejski Trybunał Praw Człowieka oficjalnie zakomunikował rządowi RP sprawę Dziurda i inni przeciwko Polsce (skarga nr 17392/26). „Wniosek w tej sprawie złożyło czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz, którzy nadal nie zostali dopuszczeni do orzekania przez B. Świeczkowskiego” – napisała wiceminister sprawiedliwości na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Spór ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego. ETPCz bada sprawę

W tej fazie postępowania państwo polskie musi merytorycznie odpowiedzieć na szczegółowe pytania ETPCz, które dotyczą zablokowania sędziom możliwości orzekania i naruszenia ich niezawisłości.

„Co niezwykle istotne, Trybunał wprost podnosi także kwestię niewykonania majowego zabezpieczenia (środka tymczasowego), które nakazywało powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków. ETPCz bada, czy brak realizacji tego nakazu nie stanowił bezprawnego utrudnienia w korzystaniu z prawa do międzynarodowej skargi” – zaznaczyła Ejchart.

Były prezes TK ostro o Święczkowskim: Mam nadzieję, że poniesie odpowiedzialność

Do sprawy odniósł się sędzia Jerzy Stępień w rozmowie z „Faktem”. Były prezes TK zaznaczył, że ETPCz nie nakłada na państwa klasycznych kar finansowych ani grzywien o charakterze represyjnym, ale może zasądzić od państwa zadośćuczynienie na rzecz osoby poszkodowanej.

— To pierwsza sprawa sędziego Trybunału Konstytucyjnego przed ETPCz. Do tej pory stronami postępowań były polskie podmioty, ale nie sędziowie. Mamy więc do czynienia z precedensem. Przy okazji należy pogratulować nowej rzecznik praw obywatelskich, która jako adwokatka reprezentująca sędziów bardzo dobrze sformułowała skargę. ETPCz przyjął ją do rozpoznania. Najpierw wydał środek tymczasowy, zobowiązując Święczkowskiego do zaprzestania utrudniania sędziom wykonywania ich obowiązków, a teraz poinformował, że sprawa zostanie rozpoznana — relacjonuje Stępień.

W ocenie byłego prezesa TK „nikt wcześniej tak nie skompromitował Trybunału jak Święczkowski”. – Mam nadzieję, że poniesie za to odpowiedzialność – stwierdził sędzia Stępień.

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