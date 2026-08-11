Prezes SN reaguje na pat w TK. Wspomniał o Giertychu. „Nawoływanie do prawnego zamachu stanu”

Zbigniew Kapiński w najnowszym wywiadzie odpowiedział na słowa Waldemara Żurka. Był pytany również o sytuację zarówno w Sądzie Najwyższym, jak i Trybunale Konstytucyjnym, a także fakt, że Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od czworga sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm na sędziów TK.

– Nie odebrał ślubowania, bo teraz jest problem natury proceduralnej. Bo ci państwo uruchomili procedurę. Uczestniczyli w zdarzeniu w Sejmie, które spowodowało, że uruchomiono, można powiedzieć, określoną procedurę związaną z badaniem przez Trybunał tego, kto ma przyjąć ślubowanie. Ja nie wiem, nie znam powodów, dlaczego państwo sędziowie zdecydowali się na taki krok – ocenił pierwszy prezes Sądu Najwyższego na antenie TOK FM.

Prezes SN o sytuacji w TK. „Wywołał” Giertycha

Kapiński zwrócił uwagę na sytuację Sławomira Patyry, od którego kilka tygodni temu Karol Nawrocki przyjął ślubowanie. Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim nowy sędzia oświadczył, że nie będzie orzekał, ponieważ składy TK „nie są wyznaczone zgodnie z przepisami ustawy”. – Prezydent przyjął ślubowanie od sędziego Patyry i czy pan sędzia orzeka? – zapytał retorycznie Kapiński.

– Czytałem wpis Romana Giertycha, wiceprzewodniczącego KO, który stwierdził, że już wie, jakie orzeczenie w październiku wyda Trybunał Konstytucyjny – kontynuował pierwszy prezes SN. – Dla mnie to jest nawoływanie do prawnego zamachu stanu. (…) Jeżeli mamy taką sytuację, że ważny polityk koalicji mówi, co Trybunał zrobi w październiku, w sytuacji, kiedy jeszcze część sędziów nie została wybrana, a od części nie zostało odebrane ślubowanie, już wie, jakie orzeczenie wyda i powtarza to także minister Żurek, to prezydent jako strażnik Konstytucji, trzeba się zastanowić, czy nie działa w stanie wyższej konieczności – ocenił Kapiński.

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