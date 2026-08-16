Mężczyzna i kobieta utonęli w jeziorze. „Trzy życia stracone przez głupotę”

Do tragicznego zdarzenia w Siemirowicach koło Lęborka doszło w sobotę 15 sierpnia późnym popołudniem. Około godziny 18 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku wpłynęło zgłoszenie o dwóch osobach, które miały wpaść do jeziora.

Siemirowice. Para utonęła w jeziorze

Skierowany na miejsce patrol policji zastał już w akcji druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Cewic, którzy prowadzili działania ratownicze. Okazało się, że w niedozwolonym miejscu do jeziora wpadli mężczyzna i kobieta.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa nie przyniosła skutku, nie udało się ocalić ani mężczyzny, ani kobiety. W rozmowie z Radiem Gdańsk rzeczniczka lęborskiej policji Magdalena Zielke informowała, że funkcjonariusze prowadzą czynności, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Nieoficjalnie o zdarzeniu pisał na X dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Ujawnił, że para rzekomo pokłóciła się na pomoście, a kobieta była w ciąży.

„Siemirowice gm. Cewice. Jest mnie jeszcze w stanie coś zaskoczyć. Na przykład ta tragedia. Para pokłóciła się na pomoście. Oboje wpadli do wody. Oboje nie żyją. Kobieta dodatkowo była w ciąży. Moi drodzy, woda nie wybacza błędów. Dwa, może 3 życia stracone przez głupotę” – komentował, publikując zdjęcia z akcji ratunkowej.

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