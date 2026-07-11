16-latek pędził po chodniku na jednym kole. Nie miał kasku ani uprawnień

Przed kilkoma dniami uwagę funkcjonariuszy drogówki w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim zwrócił nastolatek, kierujący motorowerem bez odpowiedniego kasku. Co więcej, chłopak pędził swoim pojazdem po chodniku, wykonując jednocześnie niebezpieczny manewr jazdy na jednym kole.

Opolszczyzna. Nastolatek pędził motorowerem po chodniku

Takie zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla pieszych oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Policjanci natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. Kierującym okazał się 16-letni chłopiec. W czasie interwencji okazało się, że wspomniane wcześniej wykroczenia to dopiero początek długiej listy.

Funkcjonariusze ustalili, że chłopak poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, który dodatkowo nie posiadał wymaganego oświetlenia oraz lusterek zewnętrznych. 16-latek nie posiadał również wymaganych uprawnień do kierowania motorowerem.

Podczas kontroli nastolatek w sposób lekceważący wyrażał się o obowiązujących przepisach oraz konsekwencjach wynikających z niebezpiecznej jazdy. Na miejsce została wezwana matka nieletniego. Kobieta oświadczyła policjantom, że nie miała świadomości obowiązku rejestracji tego rodzaju pojazdu oraz posiadania obowiązkowego ubezpieczenia. Cała sprawa będzie miała swój finał w sądzie, który zadecyduje o dalszym losie nastolatka.

Nieznajomość prawa szkodzi

Policja przypomina, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek zadbać o jego legalne dopuszczenie do ruchu, właściwy stan techniczny oraz upewnić się, że osoba kierująca posiada wymagane uprawnienia.

Mundurowi przypominają również, że obowiązujący art. 86c Kodeksu wykroczeń wprowadził jednoznaczny zakaz wykonywania na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu niebezpiecznych manewrów, polegających na celowym doprowadzaniu do utraty styczności z nawierzchnią choćby jednego z kół pojazdu.

Oznacza to, że jazda motocyklem lub motorowerem na jednym kole na drodze publicznej stanowi wykroczenie. Nowe przepisy przewidują surowe konsekwencje dla osób, które dopuszczają się takich zachowań, ponieważ stanowią one realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policja zaapelowała do rodziców i opiekunów o większe zainteresowanie dziećmi i ich pojazdami. Zwrócono się także do młodych kierujących z apelem. Podkreślano, że chwilowa popularność w internecie czy chęć zaimponowania rówieśnikom nigdy nie jest warta narażania zdrowia i życia. Brawura za kierownicą może doprowadzić do tragedii, której skutki odczują nie tylko sprawcy, ale również ich rodziny oraz przypadkowi uczestnicy ruchu drogowego.

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