Widzisz fioletową flagę na plaży nad Bałtykiem? Lepiej uważaj

Jak zapewnić sobie bezpieczny pobyt nad wodą? M.in. stosując się do oznaczeń, które dotyczą kąpielisk.

Są nimi flagi o różnych kolorach, chociaż ich brak także jest ważną informacją – to jasny sygnał, że dane miejsce jest niestrzeżone (to tzw. dzikie kąpielisko).

Biała flaga oznacza, że z danego miejsca można bezpiecznie korzystać (dotyczy to zarówno stanu wody, jak i obecności ratownika). Czerwona – niczym światło drogowe – krzyczy: „STOP!”. Do takiej wody lepiej nie wchodzić – może być ona skażona, zbyt zimna – i nie tylko. Powodów może być znacznie więcej (na przykład warunki powodujące ograniczoną widoczność).

Pozostaje więc pytanie – po co wywiesza się kolejną, fioletową flagę? Na pewno nie dla ozdoby!

Fioletowa flaga w pobliżu kąpieliska. Co oznacza?

Może ona zostać umieszczona na czubku wieży ratowniczej – informuje wtedy o zagrożeniu w postaci: a) meduz, b) innych zwierząt morskich. Stacja Polsat News przypomniała, że czasami, zamiast wspomnianego koloru, wywieszany jest baner z grafiką meduzy.

Skoro przeszliśmy przez trzy rodzaje flag, warto uzupełnić wiedzę o kolejne – bo jest ich więcej.

Przykładem może być taka z kolorem żółtym – oznacza, że można korzystać z kąpieliska, ale lepiej zachować ostrożność. Jest jeszcze czarna, która znaczy to samo, co czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

A co, jeśli flaga ma kolor zielony, a nie biały?

Mamy również zieloną, która – słusznie – budzi zaufanie. To sygnał, że w danym miejscu bez przeszkód można popływać.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że nie tylko fioletowe flagi można spotkać nad morzem – czasami takim kolorem mieni się woda. Tak było w 2025 roku na Pomorzu Zachodnim – w Mielnie.

To wszystko dzięki minerałom z grupy krzemianów.

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