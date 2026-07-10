Potężny tuńczyk chwycił za haczyk. Padł nowy rekord

Cooper Clark – wędkarz z Ocean City – złowił potężnego tuńczyka bonito (Katsuwonus pelamis).

Departament Zasobów Naturalnych stanu Maryland potwierdził oficjalnie, że była to rekordowa ryba z rodziny makrelowatych (Scombridae).

Ile ważył okaz?

Padł nowy rekord! W świecie wędkarstwa huczy

W pobliżu miejsca zamieszkania 19-latka, na terenie hrabstwa Worcester, znajduje się popularne łowisko – właśnie nad ten zbiornik wodny udał się młody wędkarz. W pewnym momencie za haczyk jego wędki chwyciła ogromna ryba.

Młodzieniec sądził początkowo, że to inny gatunek, ale po wyciągnięciu na brzeg wszystko wyszło na jaw – był to rzadkich rozmiarów i wagi tuńczyk.

Lokalna stacja WMDT podała, że okaz ważył 28,2 funta (a więc prawie 12,8 kilograma). Poprzedni rekord – pobity stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2025 r. – wynosił 26 funta (blisko 11,8 kilograma).

Warto przy tej okazji wspomnieć także o innych rekordach z poprzedniego roku, które padły w innej części USA – w Michigan, a nie Maryland. To m.in.:

Tych rekordów nikt nie może pobić od dekad

A poniżej wyczyny, które zapisały się w historii dawno temu, a mimo to wciąż żaden wędkarz nie jest w stanie ich przebić:

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cala (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent.

Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne.

Sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga.

Bass pasiasty (Morone saxatilis) – 53 lb 13 oz (24,41 kg) – Donald Clark (Boothwyn) – 1989 – Delaware River, Delaware County.

Bass biały (Morone chrysops) – 4 lb (1,81 kg) – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 – Conneaut Lake, Crawford County.

Samogłów błękitny (Lepomis macrochirus) – 2 lb 9 oz (1,16 kg) – Tom Twincheck (Blairsville) – 1983 – Keystone Lake, Armstrong County.

Karp (Cyprinus carpio) – 52 lb (23,59 kg) – George Brown (Saltillo) – 1962 – Juniata River, Huntingdon County.

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