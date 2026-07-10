Potężny tuńczyk chwycił za haczyk. Padł nowy rekord
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Potężny tuńczyk chwycił za haczyk. Padł nowy rekord

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Tuńczyk, zdjęcie ilustracyjne
Tuńczyk, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Malamo Armanda Marhaban
Zapaleńcy nie próżnują! Trwa sezon wędkarski – i obfituje w nowe rekordy. Pewien 19-latek rok 2026 zapamięta na długo.

Cooper Clark – wędkarz z Ocean City – złowił potężnego tuńczyka bonito (Katsuwonus pelamis).

Departament Zasobów Naturalnych stanu Maryland potwierdził oficjalnie, że była to rekordowa ryba z rodziny makrelowatych (Scombridae).

Ile ważył okaz?

Padł nowy rekord! W świecie wędkarstwa huczy

W pobliżu miejsca zamieszkania 19-latka, na terenie hrabstwa Worcester, znajduje się popularne łowisko – właśnie nad ten zbiornik wodny udał się młody wędkarz. W pewnym momencie za haczyk jego wędki chwyciła ogromna ryba.

Młodzieniec sądził początkowo, że to inny gatunek, ale po wyciągnięciu na brzeg wszystko wyszło na jaw – był to rzadkich rozmiarów i wagi tuńczyk.

Lokalna stacja WMDT podała, że okaz ważył 28,2 funta (a więc prawie 12,8 kilograma). Poprzedni rekord – pobity stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2025 r. – wynosił 26 funta (blisko 11,8 kilograma).

Warto przy tej okazji wspomnieć także o innych rekordach z poprzedniego roku, które padły w innej części USA – w Michigan, a nie Maryland. To m.in.:

Tych rekordów nikt nie może pobić od dekad

A poniżej wyczyny, które zapisały się w historii dawno temu, a mimo to wciąż żaden wędkarz nie jest w stanie ich przebić:

  • Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cala (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent.
  • Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne.
  • Sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga.
  • Bass pasiasty (Morone saxatilis) – 53 lb 13 oz (24,41 kg) – Donald Clark (Boothwyn) – 1989 – Delaware River, Delaware County.
  • Bass biały (Morone chrysops) – 4 lb (1,81 kg) – Robert Hornstrom (Meadville) – 2002 – Conneaut Lake, Crawford County.
  • Samogłów błękitny (Lepomis macrochirus) – 2 lb 9 oz (1,16 kg) – Tom Twincheck (Blairsville) – 1983 – Keystone Lake, Armstrong County.
  • Karp (Cyprinus carpio) – 52 lb (23,59 kg) – George Brown (Saltillo) – 1962 – Juniata River, Huntingdon County.

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    Źródło: WMDT / FOX Television Stations / AOL