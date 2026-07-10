Potężny tuńczyk chwycił za haczyk. Padł nowy rekord

Cooper Clark – wędkarz z Ocean City – złowił potężnego tuńczyka bonito (Katsuwonus pelamis).
Departament Zasobów Naturalnych stanu Maryland potwierdził oficjalnie, że była to rekordowa ryba z rodziny makrelowatych (Scombridae).
Ile ważył okaz?
Padł nowy rekord! W świecie wędkarstwa huczy
W pobliżu miejsca zamieszkania 19-latka, na terenie hrabstwa Worcester, znajduje się popularne łowisko – właśnie nad ten zbiornik wodny udał się młody wędkarz. W pewnym momencie za haczyk jego wędki chwyciła ogromna ryba.
Młodzieniec sądził początkowo, że to inny gatunek, ale po wyciągnięciu na brzeg wszystko wyszło na jaw – był to rzadkich rozmiarów i wagi tuńczyk.
Lokalna stacja WMDT podała, że okaz ważył 28,2 funta (a więc prawie 12,8 kilograma). Poprzedni rekord – pobity stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2025 r. – wynosił 26 funta (blisko 11,8 kilograma).
Warto przy tej okazji wspomnieć także o innych rekordach z poprzedniego roku, które padły w innej części USA – w Michigan, a nie Maryland. To m.in.:
Tych rekordów nikt nie może pobić od dekad
A poniżej wyczyny, które zapisały się w historii dawno temu, a mimo to wciąż żaden wędkarz nie jest w stanie ich przebić:
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