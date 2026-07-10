Nawrocki dostał nietypowy prezent od Erdogana. Taki ukryty cel miał prezydent Turcji

W dniach 7-8 lipca w Ankarze odbył się szczyt NATO. Jak ustalił „The Wall Street Journal”, prezydent Turcji podarował przywódcom krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego rewolwery, na których wygrawerowano ich nazwiska. Marcin Przydacz został zapytany, czy Karol Nawrocki również znalazł się wśród obdarowanych bronią.

Nawrocki dostał rewolwer od Erdogana. Pałac Prezydencki potwierdza

– Rzeczywiście prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan każdemu ze swoich gości, (każdemu z – red.) prezydentów, ofiarował tego typu prezent. Dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy oryginał – powiedział na antenie RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Dopytywany, czy jest to rewolwer, z którego można strzelać, odparł: „Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną zachowane”.

Przydacz poinformował, że broń przejdzie kontrolę, a następnie może trafić do odpowiedniego magazynu, aby nie stanowiła zagrożenia, a także była odpowiednio uszanowana jako prezent od prezydenta Turcji dla prezydenta Polski. – Na pewno to dość nietypowa (sytuacja – red.), ale traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości – stwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Erdogan miał ukryty cel? Ekspertka: Czysta demonstracja siły

– To jest bardzo w stylu Erdogana. Stracił kontakt z Europą i z tym, czym Europa jest. Chodzi mu przede wszystkim o czystą demonstrację siły – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Asli Aydintasbas z amerykańskiego think tanku Brookings Institution. W jej ocenie to „niewątpliwie nietypowy i dziwny prezent dyplomatyczny”.

– Erdogan może jednak postrzegać go inaczej. Turcja chciała pokazać, że jest państwem uzbrojonym, pewnym siebie i nie jest petentem przy stole Zachodu – analizowała.

Aydintasbas oceniła także, co w wymiarze politycznym szczyt NATO dał Turcji. – Erdogan wykorzystał szczyt, aby pokazać, że Ankara nie jest już postrzegana jako „problematyczny sojusznik” NATO, lecz jako kluczowy partner, istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Morza Czarnego, Ukrainy, Bliskiego Wschodu oraz Europy – kontynuowała ekspertka.

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