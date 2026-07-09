Ważna wizyta Karola Nawrockiego na Podkarpaciu. Uczci pamięć ofiar UPA

W sobotę 11 lipca w Zespole Cerkiewnym w Radrużu (pow. lubaczowski woj. podkarpackie) odbędą się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Karol Nawrocki odda cześć ofiarom ludobójstwa

Rafał Leśkiewicz z Kancelarii Prezydenta poinformował 9 lipca, że w obchodach weźmie udział Karol Nawrocki. Polityk ma oddać cześć ofiarom. Planowane jest również jego wystąpienie.

Przedstawiciele powiatu przekazali informacje, że „ze względu na obowiązujące procedury organizacyjne i zasady bezpieczeństwa, wejście na teren wydarzenia będzie możliwe od godz. 11.00” .

Zwrócono się też z apelem do uczestników uroczystości, aby przyjeżdżali „wspólnymi środkami transportu, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych” . Konieczne jest też wcześniejsze przybycie na miejsce, aby sprawnie przeprowadzić procedury organizacyjne.

„Informujemy, że parkowanie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Horyniec-Zdrój – Radruż po obu stronach jezdni nie będzie możliwe. Prosimy o korzystanie wyłącznie z wyznaczonych parkingów oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych” – dodano.

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Upamiętnienie ofiar ludobójstwa

Przypomnijmy, 4 czerwca 2025 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei 11 lipca tego samego roku w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary tych wydarzeń. Wziął w nich udział m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz

– Zbrodnia ludobójstwa dokonana przez OUN UPA jest jedną z najstraszniejszych w historii – nie tylko XX wieku, ale całej historii, do której możemy się odwoływać i o której możemy mówić. (...) Jesteśmy z Ukrainą, pomagamy i będziemy pomagać, bo to również wynika z poczucia naszej odpowiedzialności. Bo jeśli tam dziś giną dzieci, jeśli rosyjskie bomby lecą na ich żłobki i przedszkola — to trzeba pomagać. Bo w tych samych miejscach, gdzie spłynęła polska krew oficerów w Katyniu, spłynęła również krew ukraińskich dzieci – w Buczy i innych miejscach. To jest ta sama ziemia. Ona przyjęła tę samą krew – z dwóch różnych narodów. I może właśnie ona jest tym pojednaniem, którego tak bardzo potrzebujemy. Pomagamy, bo tam również toczy się walka o polskie bezpieczeństwo – mówił wówczas Kosiniak-Kamysz.

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