Nawrocki dostał rewolwer od Erdogana. „Dość nietypowa sytuacja”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Nawrocki dostał rewolwer od Erdogana. „Dość nietypowa sytuacja”

Dodano: 
Recep Tayyip Erdogan i Karol Nawrocki
Recep Tayyip Erdogan i Karol Nawrocki Źródło: PAP/EPA / Georgi Licovski
Prezydent Turcji ofiarował gościom szczytu NATO dość niecodzienne prezenty. Wśród obdarowanych znalazł się Karol Nawrocki.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podarował przywódcom krajów NATO rewolwery, na których wygrawerowano ich nazwiska, a także amunicję – ustalił „The Wall Street Journal”. Z kolei „Politico” podało, że wśród obdarowanych bronią, amunicją i zestawem do czyszczenia znalazła się m.in. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Nawrocki dostał rewolwer od Erdogana. Jest potwierdzenie

O to, czy Karol Nawrocki także znalazł się w tym gronie i otrzymał rewolwer od prezydenta Turcji, został zapytany Marcin Przydacz. – Rzeczywiście prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan każdemu ze swoich gości, (każdemu z – red.) prezydentów, ofiarował tego typu prezent. Dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy oryginał – powiedział na antenie RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Dopytywany, czy jest to rewolwer, z którego można strzelać, odparł: „Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną zachowane”. Przydacz wskazał, że po przylocie do Polski prezent został przekazany odpowiednim służbom na Lotnisku Chopina, gdzie przejdzie wszystkie wymagane procedury. – Zdaje się, że ten prezent został skierowany przez Kancelarię Prezydenta na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego, tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa – przekazał.

Dopiero po zakończeniu kontroli zapadnie decyzja co do dalszego przechowywania przedmiotu, który może trafić do odpowiedniego magazynu, aby nie stanowił zagrożenia, a także był odpowiednio uszanowany jako prezent od prezydenta Turcji dla prezydenta Polski. – Na pewno to dość nietypowa (sytuacja – red.), ale traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości – podsumował wątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Czytaj też:
Trump zachwycony Polską. „Macie bardzo dobrego, świetnego prezydenta” Czytaj też:
Macron i chwila konsternacji na szczycie NATO. Kamery uchwyciły ten gest

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl / „The Wall Street Journal” / „Politico” / RMF FM