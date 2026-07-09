Polska przeszarżowała z pomocą dla Ukrainy? Wymowne wyniki nowego sondażu

Ankietowanych w najnowszym sondażu SW Research dla Onetu zapytano, jak z perspektywy czasu oceniają skalę pomocy wojskowej udzielonej Ukrainie przez Polskę. Najwięcej, 44,8 proc., wskazało odpowiedź, że wsparcie było zbyt duże.

Pomoc dla Ukrainy dzieli Polaków

Niewiele mniej respondentów, 38,2 proc., uznało, że skala pomocy była odpowiednia. Tylko 6,8 proc. badanych oceniło, że Polska przekazała Ukrainie zbyt małe wsparcie wojskowe. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 10,2 proc. uczestników sondażu.

Według Onetu wyniki pokazują, że ocena pomocy dla Kijowa pozostaje jednym z bardziej spornych tematów w polskiej debacie publicznej. Różnica między osobami uznającymi wsparcie za zbyt duże a tymi, które oceniają je jako odpowiednie, wynosi 6,6 pkt. proc.

W tle spór o rakiety do Patriotów

Badanie przeprowadzono w czasie napięć wokół donacji wojskowych dla Ukrainy. Politycy opozycji zarzucili rządowi niejawne przekazanie Kijowowi pocisków do systemów Patriot. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało w odpowiedzi odtajnienie informacji o pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie w latach 2022-2026.

Według danych ujawnionych na polecenie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wartość polskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy wynosi około 16,5 mld zł. Większość z tego wsparcia przekazano jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości – argumentuje obóz rządzący. Dzisiejsza opozycja z kolei odbija piłeczkę twierdząc, że w 2022 roku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, stąd pomoc musiała być większa.

Relacje Warszawy i Kijowa są w ostatnich miesiącach obciążone także sporami historycznymi i politycznymi. Doszło między innymi do odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. To pociągnęło za sobą serię zwracania odznaczeń państwowych przez polityków po obu stronach granicy. Cała sytuacja zapoczątkowana została przez prezydenta Ukrainy, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię „bohaterów UPA”. Sondaż według Onetu pokazuje, że kwestia dalszego wsparcia dla Ukrainy może pozostać jednym z najważniejszych tematów w krajowej polityce.

Badanie SW Research dla Onetu przeprowadzono 8 lipca 2026 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie 809 dorosłych osób.

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