Ciało 29-latki w Jędrzejowi. 19-latek usłyszał najpoważniejsze zarzuty

W nocy z czwartku na piątek 10 lipca w zaroślach na terenie nieużytku w Jędrzejowie natrafiono na ciało 29-latki. Podjęto resuscytację, ale nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety.

Jędrzejów. Zabójstwo kobiety i nocna obława

Już wstępne ustalenia śledczych pozwalały przypuszczać, że śmierć ofiary nie nastąpiła naturalnie. Wszystko wskazywało na to, że ktoś odebrał jej życie. Komendant jędrzejowskiej policji ogłosił więc nocny alarm i rozpoczął obławę. Do miasta ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy z Kielc, a w poszukiwaniach brało udział prawie 150 policjantów.

– Chwilę po godzinie 3.00 na terenie Jędrzejowa zatrzymany został 19-latek, mogący mieć związek ze śmiercią kobiety. Po badaniach lekarskich trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych – poinformował media kom. Damian Janus.

Zabójstwo w Jędrzejowie. Zatrzymano podejrzanego

W sobotę 11 lipca rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz przekazał informację o postawieniu zarzutów 19-latkowi. Został on oskarżony o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia.

Wiadomo, że młody mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił też składania wyjaśnień. Grozi mu obecnie kara dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostaje w areszcie, a prokuratura skierowała już do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Czytaj też:

Trójmiasto ma drugą twarz. Te historie wydarzyły się naprawdę Czytaj też:

Kajdanki zamiast pomocy. Nowe informacje w sprawie śmierci Henry'ego Nowaka