TV Republika ujawniła dane. Tyle pieniędzy wpłacili widzowie w 2025 roku

Łączne przychody sprzedażowe Telewizji Republika w ubiegłym roku wyniosły ponad 57 mln zł. W 2024 r. było to ponad 39 mln PLN. Portal Wirtualne Media, który opublikował najnowsze dane, wskazał, że wpływ na to miał m.in. wzrost oglądalności.

Nie jest to jednak główne źródło utrzymania stacji. Szczególną uwagę przykuwają przychody operacyjne spółki – czyli przede wszystkim darowizny, które regularnie wpływają na jej konto.

Łączna kwota robi wrażenie.

TV Republika odnotowała znaczące wzrosty. I to w kilku obszarach

WM podały, że w ub.r. było to ponad 55,5 mln zł. Warto porównać to z rokiem wstecz, gdzie przychody operacyjne spółki (której prezesem zarządu jest Tomasz Sakiewicz) przekroczyły 34,5 mln.

Co jeszcze warto wiedzieć? Uwagę przykuwa także rubryka o wynagrodzeniach – te poszły w górę z ponad 14,5 do ok. 22,5 mln zł.

Niedawno o wsparcie finansowe stacji prosił jeden z dziennikarzy. Miłosz Kłeczek apelował do widzów, by skanowali specjalne kody, które wyświetlane są na ekranach telewizorów. Po użyciu smartfona system przekierowuje do specjalnej bramki – przez nią można zrobić łatwo przelew na konto TV Republika.

Miłosz Kłeczek nie wytrzymał. „Ja się nie obrażę”

Redaktor nie był zadowolony z porannego wyniku – okazało się, że feralnego dnia na konto wpłynęło zaledwie 13 przelewów.

– Musimy coś z tym zrobić, a niedziela [5 lipca – przyp. red.] to jest ten jeden dzień w tygodniu, kiedy państwo, przy okazji programu „Wysokie napięcie”, napędzają zieloną linię, podnoszą ją. Ona rzeczywiście osiąga rekordy, bo w programie „Wysokie napięcie” padł rekord 3,5 tys. zeskanowanych QR [Quick Response – szybka odpowiedź – red.] kodów. To było dwa tygodnie temu. Ja się nie obrażę, jeżeli w tym programie, i dzisiaj, kolejny rekord zostanie przez państwa ustanowiony – zachęcał widzów Kłeczek.

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