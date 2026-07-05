Podano kulisy działalności Fundacji Republika. „Funkcjonowanie rzetelnych mediów nie jest obojętne”

Fundacja Republika świętuje drugie urodziny. Z tej okazji pokazano, w jaki sposób pomaga. – Fundacja Republika jest tam, gdzie pomoc publiczna bywa niewystarczająca, spóźniona lub trudno dostępna. Misją fundacji jest łączenie chęci czynienia dobra, obywatelskiej energii z profesjonalną organizacją pomocy. Jak trzeba jechać do powodzian, to zakasamy rękawy i pomagamy – zaznaczono na wstępie.

Drugie urodziny Fundacji Republika. Ujawniono, w jaki sposób pomaga

– Jak trzeba sprawić dzieciom z domów dziecka świąteczne prezenty i przynieść trochę uśmiechu na twarzy, to jesteśmy Mikołajami. A kiedy bezdomni i samotni nie mają gdzie i z kim usiąść do wielkanocnego śniadania, wtem do stołu zaprasza Fundacja Republika – kontynuowano. – Odpowiedzialność społeczna to znaczy, że jeden odpowiada za drugiego, że nie zostawiamy ludzi, którzy potrzebują – mówił w materiale członek rady Fundacji Republika Tomasz Sakiewicz.

– Chcielibyśmy pomóc wszystkim, to nie jest możliwe, ale są tacy, którym możemy pomóc, dzieląc się tym, że państwo nas wspierają. I rzeczywiście w wielu przypadkach to się udało, bo ci ludzie byli zostawieni bez jakiejkolwiek pomocy i pozbawieni nadziei. Czasem ta nadzieja jest najważniejsza od pieniędzy, że ktoś pierwszy wyciągnie rękę, a potem już pomoc się jakoś znajdzie – dodał prezes TV Republika.

Na to poszły pieniądze z Fundacji Republika. „Ogromny wkład w budowę nowej siedziby naszej stacji”

– Ale Fundacja Republika miała też ogromny wkład w budowę nowej siedziby naszej stacji, największej telewizji informacyjnej w Polsce o wyłącznie polskim kapitale. Nowoczesne studia, zakup profesjonalnego sprzętu, kamery, oświetlenie, systemy emisyjne. Wpierając fundację, wspierają państwo niezależne zaplecze informacyjne – podkreśliła pracowniczka Telewizji Republika.

– Fundację Republika tworzą świetni ludzie. Wszyscy darczyńcy, wolontariusze i organizacje wspierające, którym los drugiego człowieka, szczytne inicjatywy i funkcjonowanie rzetelnych mediów, nie jest obojętne – podsumowała narratorka. Na koniec wskazano, że fundację można wspierać za pomoc kodu QR lub tradycyjnego przelewu.

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