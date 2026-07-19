Odkryto nowe, zaskakujące gatunki ryb. „Pancerny sum”

Okazy – nieznane dotąd badaczom – żyją w dorzeczu Rio Grande (stan Minas Gerais). To Characidium urucum – ryby te spotkać można pięciu gminach na południowym wschodzie Brazylii.

Nie jest to jednak jedyny gatunek – część nie została sklasyfikowana. Wiadomo jedynie, że należą do rodziny Loricariidae (zbrojnikowate). Lokalsi nazywają zwą je natomiast sumami pancernymi.

Szczegóły swoich badań biolodzy przedstawili w pracy „A new species of Characidium (Crenuchidae) from the upper rio Grande sub-basin, Brazil”, opublikowanej w czasopiśmie naukowym „Journal of Fish Biology”.

Nowe gatunki są zagrożone wyginięciem

Nowe gatunki egzystują na dnie rzek. Część z nich może wkrótce wymrzeć – z powodu aktywności przemysłowej – podała Polska Agencja Prasowa.



To maleńkie stworzenia – osiągające długość ok. 5 cm. Najbardziej zagrożone wyginięciem są trzy gatunki: Pareiorhina sofiae, P. isabelae i P. aiuruoca.

Uwagę zwraca wygląd ryby. Mają one płytki kostne, pokrywające całe ich ciała, a także przyssawki gębowe, dzięki którym mogą żywić się glonami (algae) – dokładnie tak, jak znane powszechnie wszystkim glonojady (np. te z rodzaju Gyrinocheilus).

Naukowcom zajęło to 100 lat

Pod koniec grudnia ubiegłego roku informowaliśmy natomiast o identyfikacji nowego gatunku ryby – Epinephelus randalli.

Grupery w XVIII i XIX wieku były klasyfikowane jako dwa odrębne gatunki: Epinephelus bruneus i Epinephelus moara. Biolodzy byli jednak przekonani, że jest to błąd – E. randalli odróżnia od E. bruneus i E. moara to, że ma cieńsze, bardziej elastyczne promienie miękkie w płetwach grzbietowych. Jest to też pierwszy odrębnie zidentyfikowanym gatunkiem w południowych wodach.

Szczegóły opisane zostały w „Species Diversity”. Publikacja ma znaczenie dla ochrony przyrody i zrównoważonego rybołówstwa.