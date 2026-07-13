Lindsey Graham nie żyje. Biuro senatora podało wstępną przyczynę śmierci

Lindsey Graham był jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich senatorów. Według wstępnych ustaleń koronera Dystryktu Kolumbii, nagła śmierć polityka była efektem problemów z sercem.

Wyniki opublikowane przez biuro senatora, wskazują, że śmierć senatora spowodowana była przez „rozwarstwienie aorty spowodowane miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową”. Rozwarstwienie aorty to zagrażający życiu stan nagły, w którym dochodzi do pęknięcia wewnętrznej ściany aorty, głównej tętnicy organizmu.

„Akt zgonu nadal będzie miał status »w toku« do czasu zakończenia wszystkich badań toksykologicznych i mikroskopowych, a następnie zostanie zaktualizowany tak, aby odzwierciedlał przyczynę zgonu i odpowiednio klasyfikował sposób zgonu” – dodano w oświadczeniu.

Oczekiwanie na oficjalne potwierdzenie

Jeffery W. Carroll, szef Departamentu Policji Metropolitalnej, oraz Francisco J. Diaz, główny lekarz sądowy Dystryktu Kolumbii, w wspólnym oświadczeniu potwierdzili wyniki wstępnego badania. Dodali oni, że wykonanie wspomnianych badań toksykologicznych wymaga czasu.

„Gdy tylko wyniki będą dostępne, a dochodzenie zostanie zakończone, OCME skontaktuje się z najbliższą rodziną, a status aktu zgonu zostanie zmieniony na podający przyczynę zgonu oraz klasyfikację sposobu zgonu” – dodali.

Pomoc przybyła do senatora

„Wieczorem w sobotę, 11 lipca, senator Stanów Zjednoczonych Lindsey Graham zmarł w wyniku krótkiej i nagłej choroby” – podało biuro polityka w pierwszym oświadczeniu w niedzielę 12 lipca.

„Rodzina senatora Grahama docenia modlitwy w tym trudnym czasie i prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym okresie”. Z kolei według informacji Politico służby ratownictwa medycznego przybyły pod adres Grahama na Kapitolu o godz. 20:27 w sobotę w związku ze zgłoszeniem dotyczącym osoby z „bólami w klatce piersiowej”.

Kim był Lindsey Graham?

Lindsey Graham był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków Partii Republikańskiej i senatorem ze stanu Karolina Południowa, który zasiadał w izbie wyższej Kongresu od 2003 roku. Prawnik i wieloletni oficer rezerwy amerykańskich sił powietrznych wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów. Uchodził za zwolennika zdecydowanej, interwencjonistycznej polityki zagranicznej oraz stanowczego wsparcia dla Izraela i Ukrainy.

Podczas prawyborów w 2016 roku należał do najostrzejszych krytyków Donalda Trumpa, jednak po jego zwycięstwie stopniowo stał się jednym z najważniejszych sojuszników prezydenta w Kongresie. Choć po szturmie na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku na krótko się od niego zdystansował i niekiedy krytykował jego decyzje, ostatecznie ponownie poparł Trumpa i aktywnie uczestniczył w jego kampanii przed wyborami w 2024 roku.

Czytaj też:

Polacy ocenili polityków. Wyniki Trumpa i Zełenskiego mogą zaskakiwać Czytaj też:

Iran planuje zamach na Trumpa? Ujawniono niepokojące dane wywiadowcze