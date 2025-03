Giertych wspominał śmierć nastolatka, rozpętał burzę. „Piszę to za zgodą”

W sobotę 8 marca poseł Roman Giertych przypomniał o śmierci syna Magdaleny Filiks, po raz kolejny oskarżając o tę tragedię Dariusza Mateckiego z PiS. Wspomniał o tym nie tylko ze względu na fakt tymczasowego aresztowania posła, ale też ze względu na wymowną datę.

Giertych o śmierci syna posłanki. Wini Mateckiego

„Piszę to za zgodą Magdy Filiks, z którą przed chwilą rozmawiałem. Gdyby jej syn Mikołaj żył, to właśnie dzisiaj 8.03 kończyłby 18 lat. Zabił się, bo D. Matecki w zemście za dotarcie przez nią do info o fikcyjnych etatach w LP, rozgłosił, że Mikołaj był ofiarą pedofila” – oskarżał Giertych na X.

Na te słowa ostro zareagował poseł PiS Zbigniew Bogucki. „Panie Giertych, zachowujesz się jak parszywa, polityczna hiena, która nie przepuści żadnej okazji i wykorzysta dosłownie wszystko, żeby zaspokoić swój niepohamowany, patologiczny głód nienawiści. PS. Sąd prawomocnie orzekł w sprawie o której piszesz” – zauważał, przypominając o umorzeniu śledztwa.

Magdalena Filiks wraca do śmierci syna

W sprawę włączyła się też sama posłanka Filiks. Podziękowała Romanowi Giertychowi za wsparcie i postanowiła napisać kilka słów od siebie. „Może czas żebym to powiedziała w imieniu Mikołaja w jego 18 te urodziny. Nikt nigdy mojego syna nie zgwałcił – nawet nie próbował. Ale Matecki i spółka sprawili, że cała Polska tak mówiła o Nim. Żaden 16 latek by tego nie udźwignął. Nie zdążyliśmy tego powiedzieć” – pisała.

„16 letni dojrzewający chłopiec nie jest w stanie udźwignąć tego, że pisze się o nim w ten sposób w mediach codziennie. Mój syn przed śmiercią przez 6 tygodni zasłaniał sobie twarz codziennie – książką, czy laptopem – nawet przy śniadaniu i wymiotował” – kontynuowała.

Śmierć syna posłanki

Na początku marca 2023 roku opinia publiczna została poinformowana o samobójczej śmierci nastoletniego Mikołaja, syna posłanki PO Magdaleny Filiks. W mediach pojawiły się doniesienia, że nastolatek padł w przeszłości ofiarą pedofila. Odebrał sobie życie kilka tygodni po tym, jak udostępniono informacje, które mogły pozwolić na ustalenie jego tożsamości.

Czytaj też:

Ziobro o sprawie Mateckiego: Owsiak spod brudnego palca Tuska dostał pieniądze ot takCzytaj też:

Kolejne spięcie w koalicji, posłanka KO chce dymisji wiceministra. „Posługujesz się kłamstwem”