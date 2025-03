Ziobro o sprawie Mateckiego: Owsiak spod brudnego palca Tuska dostał pieniądze ot tak

W piątek 8 marca sąd postanowił, że poseł Dariusz Matecki w areszcie tymczasowym na warszawskim Służewcu spędzi dwa najbliższe miesiące.

Matecki w areszcie tymczasowym

– Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpoznał wniosek prokuratury. Podzielił ocenę, że zachodzą przesłanki do zastosowania aresztu na dwa miesiące. Materiał zebrany przez prokuraturę — w ocenie sądu — uprawdopodabnia popełnienie przestępstwa przez posła Mateckiego — ogłosił przed godziną 15:30 rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Piotr Woźniak.

— Sąd uznał, że dwa miesiące to jest okres, w którym prokuratura powinna zakończyć czynności, których prowadzenie mógłby utrudniać poseł Matecki – dodawał prokurator. Przypomnijmy, że poseł PiS usłyszał 6 zarzutów, zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Ziobro negatywnie o działaniach sądu

Decyzję sądu negatywnie skomentował Zbigniew Ziobro. — To jest ustawka. Pani sędzia Włoch chciała odegrać taką niby niezależną, że ona nie daje tyle, ile chciała prokuratura. Za dwa miesiące znowu przyjdą do sądu i sąd klepnie przedłużenie aresztu o kolejne miesiące. Tak było z ks. Olszewskim, z paniami urzędniczkami z ministerstwa – grzmiał.

— Fakt, że sprawę tę rozpatrywała akurat ta pani sędzia, sędzia Włoch, pokazuje, że można ustawić sąd pod konkretne sprawy. Pokazały to decyzje pana ministra Bodnara, który delegował do takich spraw sędziów, którzy nienawidzą poprzedniej władzy — dodawał.

Ziobro porównał Mateckiego do Owsiaka

Ziobro odniósł się też do samych zarzutów. Stwierdził, że są one chybione, bo działania Mateckiego były zgodne z prawem. Porównał tę sprawę do przekazania pieniędzy Jerzemu Owsiakowi na walkę ze skutkami powodzi.

— Jeśli chodzi o ustawione konkursy. Niech pan porówna konkursy za czasów Donalda Tuska. Jerzy Owsiak spod brudnego palca Tuska dostał pieniądze ot tak. Konkursy, które wygrywały podmioty, za które zarzut otrzymał pan Matecki, przedstawiały prześladowanie katolików w Polsce. Jerzy Owsiak dostał pieniądze poza wszelkimi konkursami. Po owocach ich poznacie — podkreślał poseł PiS, były szef Suwerennej Polski.

