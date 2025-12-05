Ziobro stawia warunki. Wskazał, kiedy wróci do Polski

Na profilach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości uruchomiono transmisje live. Politycy ugrupowania połączyli się następnie poprzez komunikator internetowy ze Zbigniewem Ziobrą. Były minister sprawiedliwości powtórzył po raz kolejny warunki, jakie muszą być spełnione, by zgodził się powrócić do kraju.
– Zdecydowałem się oprzeć bezprawiu, dlatego zostałem za granicą. Wrócę do Polski, jeśli będę miał podstawy sądzić, że wymiar sprawiedliwości działa niezależnie od tej władzy [mowa o politykach Koalicji 15 Października – red.] – mówi Ziobro w trakcie nietypowej konferencji prasowej w siedzibie PiS-u w Warszawie. Parlamentarzysta, z którym połączyli się prowadzący spotkanie internetowe, po raz kolejny podkreślił,, że domaga się, by Koalicja 15 Października zapewniła mu uczciwy proces, a gdy tylko warunek tak się stanie, zapewnił, że jest w stanie przybyć do ojczyzny „w ciągu kilku godzin”.
Źródło: X / Onet