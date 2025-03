Matecki wygłosił oświadczenie. „Nie zamierzam sobie nic zrobić”

Wniosek o zatrzymanie złożyli śledczy. „Za” jego przyjęciem opowiedziało się 240 posłów, natomiast „przeciwko” 199. 5 marca, po długim posiedzeniu komisji regulaminowej Matecki poinformował o swojej decyzji. — Zrzekam się immunitetu poselskiego. Jest to konsekwencją moich poglądów. Poseł nie powinien stać ponad obywatelem — powiedział.

Kwestia zatrzymania Mateckiego. „Oni chyba sami nie wiedzą, za co”

W czwartek po południu poseł opublikował na platformie X krótkie wideo. Poinformował, że znajduje się w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie, gdzie pojechał chwilę po głosowaniu na sali plenarnej izby niższej. – Oni chyba sami nie wiedzą, za co [chcą go aresztować – red.]. (...) Na komisji immunitetowej przerwali mi możliwość zabrania głosu, gdzie krok po kroku obalałem absurdalne tezy prokuratora. Ale ten film nagrywam w innym celu – w celu wygłoszenia pewnego oświadczenia – zapowiedział poseł PiS.

– Ci bandyci są w stanie posunąć się do każdej obrzydliwości. Chciałbym oświadczyć, że nie zamierzam sobie nic zrobić, jak już zostanę zatrzymany. Chciałbym oświadczyć, że nie zamierzam odebrać sobie życia. I jednocześnie chciałbym oświadczyć, że jak wyjdę, zrobię wszystko, żeby pognać tych bandytów od władzy, żeby znów wróciła w Polsce polska władza. Żeby nie niszczyli naszej suwerenności, naszej gospodarki. I to się uda. (...) Doprowadzimy do tego że [premier] Donald Tusk przestanie rządzić Polską i odpowie za wszystkie swoje okropieństwa – powiedział.

Śledztwo dot. FS. Matecki jest podejrzewany o popełnienie 6 przestępstw

Przypomnijmy – wniosek o uchylenie immunitetu związany był ze śledztwem, dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Mateckiego o uczestniczenie w ustawianiu konkursów na dotacje z FS i wyprowadzaniu publicznych pieniędzy do powiązanych z nim organizacji (chodzi o dwa stowarzyszenia: Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia).

Oprócz tego śledczy podejrzewają posła o fikcyjne zatrudnienie go w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Łącznie chodzi o podejrzenie popełnienia sześciu przestępstw, za które według prawa grozi kara do 10 lat więzienia.

Błaszczak po tajnym posiedzeniu Sejmu: Nic dziwnego, że je utajnili