Powstanie 600 schronów. I to w jednym województwie

Województwo mazowieckie stawia na szybką rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony ludności. Wojewoda Mariusz Frankowski podpisał z przedstawicielami lokalnych samorządów umowy o łącznej wartości przekraczającej 190 milionów złotych. Strategiczny projekt, finansowany w całości z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, obejmie docelowo blisko 600 schronów w województwie mazowieckim.

Pierwsze schrony w tym roku

Pierwsze efekty inwestycji mieszkańcy odczują jeszcze przed końcem bieżącego roku. W tym czasie zaplanowano modernizację niemal 90 istniejących budynków, które zostaną dostosowane do pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia. Równolegle samorządy przystępują do sporządzania pełnej dokumentacji technicznej dla ponad 500 kolejnych lokalizacji – w tym specjalistycznych schronów, ukryć oraz tymczasowych punktów osłony.

Zagrożenie militarne

Jak podkreśla wojewoda Mariusz Frankowski, kluczem do sukcesu przedsięwzięcia jest oddanie inicjatywy lokalnym władzom. To w gminach i powiatach zapadają decyzje, gdzie obiekty ochronne są najbardziej potrzebne oraz jakich zasobów i szkoleń brakuje na miejscu. Zwiększanie odporności społeczności lokalnych jest przy tym odpowiedzią nie tylko na zagrożenia militarne, ale również na realne kryzysy dnia codziennego – od gwałtownych nawałnic i pożarów, przez awarie sieci wodociągowych, aż po zagrożenia powodziowe.

Samorządy dostaną pieniądze

Dotychczasowe zasady rozliczania środków wymuszały zamknięcie inwestycji w jednym roku budżetowym. Przygotowywana przez MSWiA nowelizacja przepisów zmieni te zasady, otwierając drogę do projektów wieloletnich. Zapowiadany program na lata 2027–2031 pozwoli samorządom na stabilne i kompleksowe planowanie infrastruktury.

Wśród liderów projektu pod względem liczby obiektów znalazły się powiaty: płocki (34 obiekty), żyrardowski (30) oraz grójecki (29). Z kolei największy strumień funduszy trafi do powiatu wołomińskiego – ponad 17,1 mln zł, a także grójeckiego i ostrołęckiego. Pierwsza edycja naboru objęła subregiony z wyłączeniem Warszawy, dla której – wraz z samorządem województwa – przewidziano odrębną procedurę finansowania.

Czytaj też:

UE uderza w Rosję nowymi sankcjami. Na celowniku drony i „flota cieni” Czytaj też:

Atak przy elektrowni jądrowej. MAEA grzmi. „Zagrożenie bezpieczeństwa”