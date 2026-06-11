TV Republika uderza w Tuska. Takie „paski” zobaczyli widzowie

W środę 11 czerwca w TV Republika miał miejsce program publicystyczny „W punkt”. W debacie zaprezentowano m.in. fragment wypowiedzi Donalda Tuska z Sejmu, kiedy premier bronił Marcina Kierwińskiego w związku z wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Po nieco ponad dwóch minutach w Telewizji Republika pojawił się „pasek” o treści „Hejter Tusk oskarża opozycje o »mowę nienawiści«”.

Po kilku minutach pojawiła się belka „Festiwal hipokryzji Tuska – król hejtu znów poucza innych”. Podczas dyskusji o decyzji ukraińskiego przywódcy ws. „bohaterów UPA” „pasek” zmienił się na „Antypolski gest Zełenskiego i ataki ludzi Tuska na prezydenta”. Następnie wróciła pierwsza belka, gdzie premiera określono dodatkowo „hipokrytą”.

TV Republika uderzyła w Donalda Tuska. Poszło o sprawę dziennikarza Leszka K.

Kolejnym tematem była sprawa śledztwa przeciwko Leszkowi K., który groził komendantowi KPP w Piasecznie. Prokurator zawnioskował o tymczasowe aresztowanie dziennikarza, na co przystał sąd. W TV Republika pojawił się „pasek” „Donald »Łukaszenka« Tusk idzie na wojnę z wolnymi mediami”, a potem „Zakneblować, zastraszyć, zlikwidować. Białoruskie metody Tuska wobec niezależnych mediów”.

Telewizja Republika przekonywała na belce, że dziennikarz „opisał aferę z udziałem tchórza Giertycha”, w związku z czym jest „więziony w areszcie przez reżim Tuska”. Inny „pasek” brzmiał „Reżim Tuska więzi dziennikarza Leszka K. (podano jego pełne nazwisko – red.)”, czy „Tchórz Tusk zamyka w aresztach dziennikarzy, których się boi”. Na koniec programu rozmawiano o zamieszkach w Belfaście. Wówczas pojawiła się belka „Migrant z Afryki chciał odciąć głowę mężczyźnie”.

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