108 zarzutów dla oszusta z Lublina. Za paserstwo zatrzymano też dwoje Ukraińców

Policjanci Zespołu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie, dotyczące oszustw związanych z wyłudzaniem telefonów komórkowych od operatorów telekomunikacyjnych.

Lublin. Mężczyzna wyłudzał telefony na fałszywe dane

23-letni mieszkaniec Lublina, który został zatrzymany w sierpniu 2025 roku, usłyszał łącznie 108 zarzutów dotyczących oszustw. Jak ustalili śledczy, w okresie od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku wyłudzał przede wszystkim drogie telefony komórkowe, zawierając umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na dane nieświadomych pokrzywdzonych.

Sprawca wprowadzał operatorów telekomunikacyjnych w błąd co do tożsamości osoby zawierającej umowy oraz zamiaru wywiązania się z zobowiązań. Posługiwał się danymi osobowymi pokrzywdzonych, podrabiał ich podpisy na umowach i wykorzystywał je jako autentyczne. Ustalono, że dostęp do danych osobowych uzyskał, pomagając swojej matce prowadzącej biuro rachunkowe.

Mężczyzna zakładał adresy poczty elektronicznej, wskazywał fikcyjne adresy doręczeń na terenie Świdnika i Lublina, a w dniu dostawy kontaktował się z kurierem, odbierał przesyłki, opłacał pierwsze raty i fałszował podpisy na dokumentach. Pozyskane w ten sposób telefony sprzedawał w Warszawie.

Oszust z Lublina sprzedawał wyłudzone telefony Ukraińcowi

W tej sprawie zarzuty usłyszały również dwie kolejne osoby. 28-letni obywatel Ukrainy odpowie za paserstwo. Nabył od 23-latka 55 telefonów komórkowych, które następnie przesyłał na Ukrainę, gdzie były sprzedawane przez jego kuzyna. Taki sam zarzut usłyszała 26-letnia obywatelka Ukrainy, która nabyła jeden telefon.

Podczas przeszukania mieszkania 23-latka policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe o wartości blisko 130 tysięcy złotych oraz ponad 44 tysiące złotych w gotówce. Łączna szkoda wyrządzona pokrzywdzonym wyniosła ponad 430 tysięcy złotych.

Wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. 28-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałym osobom do 2 lat więzienia.

Czytaj też:

Rząd chce zlikwidować wyspecjalizowaną cyberpolicję. „Padł na nas blady strach”Czytaj też:

„Słowik”, „Cycek” i „Pieprzu” z zarzutami. Chodzi o wymuszenie na dużą kwotę