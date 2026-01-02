„Słowik”, „Cycek” i „Pieprzu” z zarzutami. Chodzi o wymuszenie na dużą kwotę

O działaniach przeciwko trzem podejrzanym poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jak przekazał jej rzecznik, prok. Piotr Antoni Skiba, przedstawiciele prokuratury skierowali do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia.

Warszawa. „Słowik”, „Cycek” i „Pieprzu” z zarzutami

Andrzejowi Z. ps. „Słowik”, Krzysztofowi C. ps. „Cycek” oraz Michałowi D. ps. „Pieprzu” zarzucono, że usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 100 000 zł poprzez zapłatę pieniędzy z tytułu rzekomego długu. Mieli przy tym działać wspólnie i w porozumieniu.

Ich przestępcze działania datowane są na okres od 14 do 18 sierpnia 2025 roku. Aby osiągnąć wspomnianą korzyść majątkową, sformułowali groźbę zamachu na życie lub zdrowie pokrzywdzonego i jego rodziny, a także groźbę gwałtownego zamachu na mienie mężczyzny.

W końcu, 18 sierpnia 2025 roku w holu na terenie Warszawy doszło do przekazania przez pokrzywdzonego pierwszej raty z ww. kwoty w wysokości 50 000 zł. „Słowik”, „Cycek” i „Pieprzu” zamierzonego celu nie osiągnęli, ponieważ pokrzywdzony zwrócił się o pomoc do policji. Jak podsumował prokurator Skiba, mężczyźni zostali oskarżeni o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 § 1 Kodeksu karnego.

