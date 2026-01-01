Taksówkarz zamordowany w noc sylwestrową. Zatrzymano 37-latka

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała o zatrzymaniu 37-latka, podejrzanego o zabójstwo taksówkarza w Giżycku. Zgłoszenie, które wpłynęło do centrali po godzinie 21 w środę, dotyczył taksówki która jedzie całą szerokością jezdni. Podejrzewano, że kierowca może być pod wpływem alkoholu.

Giżycko. Taksówkarz zabity w noc sylwestrową

Prawda była jednak znacznie gorsza. Kiedy policjantom udało się zatrzymać pojazd na ulicy Wojska Polskiego, dostrzegli na ciele taksówkarza liczne ślady po ciosach ostrym narzędziem. Natychmiast wezwano karetkę pogotowia, jednak 78-latka nie udało się uratować.

Policjanci podjęli czynności, dzięki którym dowiedzieli się, jaką trasą jechał taksówkarz. Po sprawdzeniu okolicy udało im się zatrzymać mężczyznę, który mógł brać udział w zbrodni.

— Jego wygląd wskazywał na to, że mógł mieć związek ze sprawą — zaznaczała w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer asp. szt. Iwona Chruścińska. Zatrzymany to 37-latek, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Policjanci potwierdzili, że w tamtej chwili był on nietrzeźwy, miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Zabójstwo taksówkarza w Giżycku. Policja zabezpieczyła dowody

Funkcjonariusze policji zabezpieczyli monitoring z taksówki. Radio RMF FM podało też, że w ich rękach jest nóż, który miał przy sobie 37-latek.

„Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi i po wytrzeźwieniu zostaną z nim przeprowadzone dalsze czynności procesowe, które są nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Giżycku” — przekazała KWP w Olsztynie na platformie X.

Czytaj też:

Ogień na rynku w Poznaniu. Fajerwerki wywołały pożarCzytaj też:

Spektakularny skok na bank w Niemczech. Złodzieje przewiercili się do skarbca