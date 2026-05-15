Strzelanina w Lubinie. Tragiczny finał obławy, oświadczenie policji

W piątek 15 maja Komenda Powiatowa Policji w Lubinie poinformowała o zakończeniu obławy za 21-latkiem, którego podejrzewano o oddanie strzałów w tym mieście. W komunikacie przekazano, że poszukiwanego znaleziono nad ranem na terenie Wielkopolski. Zgłoszenie mówiło o podejrzanym mężczyźnie w ogólnodostępnej altanie.

Strzelanina w Lubinie. Znaleziono podejrzanego

„W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej” – przekazali funkcjonariusze z KPP w Lubinie. Udało im się potwierdzić, że był to 21-latek, którego poszukiwano w związku ze strzelaniną w ich mieście.

„Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania, to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać” – podkreślali przedstawiciele służb. Portal www.lubin.pl nieoficjalnie przekazał, że ciało 21-letniego mężczyzny z raną postrzałową odnaleziono w miejscowości Bodzewo koło Gostynia w Wielkopolsce.

Mężczyzna poszukiwany był w całej Polsce. W nocy z wtorku na środę 13 maja miał on brać udział w strzelaninie, w jednym z bloków przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie. Policja znalazła tam ciała dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Obaj zginęli od ran postrzałowych. Trzeci mężczyzna został ranny, przetransportowano go do szpitala.

Policja poinformowała o zakończeniu obławy

W rozmowie z portalem lubin.pl podkom. Sylwia Serafin przekazała ogólne informacje na temat działań policji. – Dzisiaj po godzinie 8.30 na terenie jednego z powiatów w województwie wielkopolskim, policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieznanego okolicznym mieszkańcom mężczyzny, który przebywał w ogólnodostępnej altanie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej – oznajmiła.

– Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych. Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania, to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać – dodawała.

