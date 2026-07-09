Żurek chce uchylenia immunitetu senatora KO. W tle sprawa z Jeleniej Góry

9 lipca prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego poinformowała, że w czwartek Waldemar Żurek przekazał do marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wniosek o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Marcina Zawiły „do odpowiedzialności karnej” .

Senator KO może usłyszeć zarzuty

Jak zaznaczono, w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu dotyczącego nieprawidłowości w sprawie przekazywania lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze „uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego” .

Zdaniem prokuratury, gdy polityk pełnił funkcję prezydenta miasta, działał w porozumieniu z innymi osobami i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych „nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył swoje uprawnienia” .

Polityk miał wydać pisemną zgodę na przydział lokalu mieszkalnego znajdującego się w Jeleniej Górze „do remontu we własnym zakresie i na koszt własny, pomimo że obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie przewidywały możliwości podjęcia takiej decyzji z pominięciem trybu ofertowego, przy jednoczesnym dokonaniu nieobiektywnej i stronniczej oceny okoliczności przedstawionych przez zainteresowanych mających wskazywać na ich trudną sytuację mieszkaniową” .

W wyniku tego miało dojść do przydziału lokalu komunalnego przeznaczonego do sprzedaży na wolnym rynku. Skutkowało to nabyciem mieszkania „z zastosowaniem bonifikaty (...) w wysokości 99 proc., czym działał na szkodę interesu publicznego – Miasta Jelenia Góra, wyrządzając szkodę w mieniu tego podmiotu w kwocie 169.542,10 zł” – przekazano.

Nieprawidłowości w Jeleniej Górze. Śledztwo dotyczy ośmiu osób

Śledztwo w tej sprawie wszczęto 6 marca 2023 r. „Postępowanie dotyczyło pięciorga funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w tym urzędzie oraz trzech innych osób. Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego, w dniu 28 października 2025 r., prokurator skierował przeciwko tym osobom akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Czytaj też:

Byli prezesi TK zabrali głos w sprawie Żurka. „Staje przed wyjątkowo trudnym zadaniem” Czytaj też:

Żurek ujawnia nowe fakty ws. Ziobry i Romanowskiego. „Prędzej czy później wpadną”