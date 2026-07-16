Dziennik Sakiewicza tnie koszty i żegna współpracowników. Winta Tuska?

W 2025 roku spółka Forum ograniczyła swoje koszty operacyjne o jedną piątą. Jak zwraca uwagę portal Wirtualne Media, to dwa razy więcej niż wynosi spadek jej przychodów. Wydawca „Gazety Polskiej Codziennie” ograniczył w ten sposób stratę netto z 1,1 mln zł do 30 tys. zł.

Wydawca „GPC” tnie koszty

Wirtualne Media zauważają, że sprzedaż „GPC” już od kilku lat nie jest monitorowana przez Polskie Badania Czytelnictwa. Sam wydawca w sprawozdaniu przekazał, że przychody z dystrybucji dziennika spadły w ubiegłym roku o 26,1 proc. Zmniejszyć miały się też przychody z reklam, ale tutaj nie podano żadnych liczb. W górę poszły za to przychody operacyjne – z 203,5 do 574,4 tys. zł.

Na całą działalność operacyjną spółka Forum wydała w 2025 roku 6,66 mln zł. To o 18,9 proc. mniej niż przed rokiem (8,22 mln zł). Zmniejszano głównie wydatki na zużycie materiałów i energii z 2,18 mln do 404,2 tys. zł.

Uwagę zwraca fakt, że zrezygnowano z 18 współpracowników na umowach cywilnoprawnych. Pod koniec roku firma zatrudniała 14 osób na etatach i 59 na umowach innego rodzaju. Spółka zwróciła uwagę na konieczność utrzymania wysokich standardów oraz pokaźne koszty stałe przy spadających przychodach.

Forum w latach 2026-2028 zamierza skoncentrować się na dynamicznej transformacji modelu biznesowego. Do kierunków strategicznych zaliczono rozwój kanałów cyfrowych i modelu subskrypcyjnego. Spółka chce stawiać także na wzmacnianie lojalności i zaangażowania czytelników oraz regularne zbiórki pieniędzy. Celuje też w optymalizację i efektywność kosztową.

Wydawca „GPC”: Medium opozycyjne wobec rządów Tuska

Wydawca „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasza Sakiewicza stwierdzał otwarcie, że jest to tytuł zaangażowany politycznie. Podkreślał jego wiarygodność oraz „rolę medium opozycyjnego wobec rządów koalicji Donalda Tuska”.

W sprawozdaniu zwrócono też uwagę na „presję polityczną i administracyjną”. „W warunkach rządów koalicji Donalda Tuska istnieje ryzyko stosowania narzędzi państwa (kontrole skarbowe, postępowania prokuratorskie, decyzje regulatorów) wobec mediów uznawanych za opozycyjne. Może to generować dodatkowe koszty obrony prawnej, reputacyjnej oraz nakładu pracy” – podkreślano.

Wirtualne Media przypomniały, że do głównych udziałowców Forum należą spółki, zarządzane przez działaczy PiS: Geranium oraz Srebrna (po 44,04 oraz 12,73 proc.). Firma Słowo Niezależne, wydająca portal Niezalezna.pl, posiada z kolei 22,49 proc. udziałów.

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