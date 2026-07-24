Media Sakiewicza w odwrocie? Kolejna spółka notuje spadek

O problemach spółki Słowo Niezależne poinformował portal Wirtualne Media. Jak czytamy, w ubiegłym roku wypracowała ona 7,13 mln zł przychodów sprzedażowych, czyli o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem (7,09 mln). Jednocześnie jednak odnotowała spadek rentowności netto aż o 2,9 mln zł.

Spółka wydająca portal Niezalezna.pl publikuje sprawozdanie

Na sumę 7,13 mln zł złożyły się 5,54 mln zł wpływów od podmiotów z kraju; 1,12 mln z państw Unii Europejskiej oraz 470,7 tys. zł z krajów spoza UE. Słowo Niezależne jest wydawcą portalu Niezalezna.pl oraz miesięcznika „Nowe Państwo”, który od początku tego roku dostępny jest wyłącznie w formie prenumeraty.

Tomasz Sakiewicz tłumaczył, że dwa lata temu tytuł został wyrzucony z drugiego co do wielkości kolportera prasy. Podkreślał jednak, że ważne jest utrzymanie najstarszego tytułu grupy, a nawet rozwijanie go w miarę możliwości.

Wirtualne Media podkreślają, że wyniki sprzedażowe „Nowego Państwa” nie są znane. Z kolei portal Niezalezna.pl według Mediapanelu w czerwcu tego roku miał 1,12 mln realnych użytkowników, 22,33 mln odsłon oraz 18 minut i 23 sekundy przeciętnego czasu korzystania.

Kłopoty mediów Sakiewicza. Brakuje reklamodawców

Słowo Niezależne w sprawozdaniu przyznało, że mogłoby zarobić więcej na reklamach. Spółka podkreślała, że „zmierzyła się m.in. z wycofaniem części reklamodawców, co wpłynęło na strukturę przychodów oraz dokonała zmiany strategicznego kontrahenta reklamy online”. Zwróciła też uwagę na „brak reklamodawców z sektora publicznego i prywatnego”.

Jak zauważały Wirtualne Media, koszty działalności Słowa Niezależnego znacząco przewyższają przychody spółki. W ubiegłym roku wzrosły jeszcze o 4 proc. i osiągnęły poziom 9,69 mln zł. Wydatki na usługi obce zmniejszono przy tym z 2,46 mln zł do 2,13 mln zł, a te na wynagrodzenia zwiększono z 4,18 mln zł do 4,83 mln zł. Wydatki oznaczone jako pozostałe wzrosły z 2,26 mln zł do 2,35 mln zł.

Firma zatrudniała 22 pracowników na etatach i 71 współpracowników na umowach cywilnoprawnych. Poinformowała o przeprowadzonej „reorganizacji struktur redakcyjnych w celu zwiększenia efektywności pracy” i „kolejnych zmianach szaty graficznej portalu niezalezna.pl, co przełożyło się na wzrost zaangażowania użytkowników”.

Nie pomogło to jednak uniknąć straty sprzedażowej brutto, która z 2,22 mln zł wzrosła do 2,56 mln zł. Wynikiem netto było 2mln zł straty, co zmniejszyło kapitały własne z 12,33 do 10,32 mln zł. 68,3 proc. udziałów firmy należy do jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Pozostałe posiada spółka Srebrna, zarządzana przez działaczy PiS.

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