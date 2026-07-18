Były prezes TK ostrzega Nawrockiego. „Sytuacja jest dramatyczna”

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan (wspólnie z innymi byłymi prezesami TK Jerzym Stępniem i Andrzejem Zollem) skierował list do Karola Nawrockiego.

Byli prezesi TK napisali list do Karola Nawrockiego

Autorzy apelu zwrócili uwagę na „coraz bardziej dramatyczną sytuację w TK i wynikające stąd zagrożenia dla stabilizacji porządku konstytucyjnego w naszym kraju”. W sprawie odbyło się również spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewem Boguckim.

Jak tłumaczył prof. Marek Safjan, „inicjatywa nie miała charakteru politycznego, lecz była wyrazem solidarności z sędziami TK którzy mimo wyboru nie zostali dopuszczeni do wykonywania swoich obowiązków”. – Ujrzeliśmy sytuację, która wydaje się być dramatyczna dla każdego, niekoniecznie dla prawnika i dla byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził.

Były prezes TK określił sytuację jako „makabryczną i dramatyczną”. – Są to najważniejsze osoby w państwie z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości i sprawowania kontroli konstytucyjności prawa. I osoby te nie są wpuszczane do swoich gabinetów, nie nie otrzymują wynagrodzenia, żadnego wsparcia– wyliczał na antenie radiowej Trójki.

Chaos w TK. Prof. Safjan ostrzega

Według profesora „kwestia funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego nie powinna być elementem bieżącej walki politycznej”. – Istnienie Trybunału Konstytucyjnego jest to jeden z najważniejszych bastionów czy wsporników państwa prawnego – powiedział.

Pytany o możliwość wyjścia z obecnego impasu, prof. Marek Safjan wskazał na rolę Karola Nawrockiego. – Jeżeli prezydent uważa, że złożone wcześniej ślubowanie jego zdaniem nie wywierało skutków, chociaż moim zdaniem to jest pogląd nietrafiony, ale rozumiem, że tak uważa, to jest wspaniała okazja, żeby zaprosić tych sędziów i odebrać od nich ślubowanie – mówił.

– Problem jednak cały czas wymaga rozwiązania bardziej generalnego. Chodzi o to, by w Trybunale mogło dojść do ukonstytuowania się rzeczywiście nowego składu – dodał.

Według byłego prezesa TK niedopuszczenie części sędziów do udziału w pracach TK jest poważnym naruszeniem zasad konstytucyjnych. – To jest gwałcenie konstytucji na oczach społeczeństwa. Ten kryzys może się ciągnąć następne 15 lat – ocenił.

Profesor alarmował również w sprawie szczegółów prac TK. – Składy powoływane dzisiaj są przeznaczone do rozpatrywania spraw związanych z wnioskami posłów PiS. 400 innych spraw czeka, natomiast sprawy wniosków PiS idą w pierwszej kolejności bardzo szybko – mówił.

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