Spór sędziów z prezesem TK. „Nieprawdziwy przebieg zdarzeń”

Bogdan Święczkowski zarzucił Magdalenie Bentkowskiej i Dariuszowi Szostkowi, że rzekomo wpuścili na Zgromadzenie Ogólne – do Sali Narad Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie – nieuprawnione osoby. Spotkanie odbyło się w środę (24 czerwca). Prezes TK przekazał, że sędziowie mieli też nie wpisać się na listę obecności.

W komunikacie prasowym zastrzeżono, że na zgromadzeniu obecni mogą być jedynie sędziowie wybrani przez izbę niższą Parlamentu – pod warunkiem, że złożyli ślubowanie w obecności prezydenta (którym jest Karol Nawrocki). Osobami, które miały zostać wprowadzone, są s. Krystian Markiewicz i s. Marcin Dziurda (wybrani przez Sejm w 2026 roku, którzy ślubowali w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego).

Co na to s. Betnkowska i s. Szostek?

Sędziowie domagają się usunięcia nieprawdziwych informacji z witryny TK

„Nieprawdą jest, że wprowadziliśmy na Zgromadzenie Ogólne sędziów M. Dziurdę i K. Markiewicza. Sędziowie ci weszli samodzielnie, niezatrzymywani przez Straż Trybunalską. Nieprawdą jest, że odmówiliśmy podpisania listy obecności na wczorajszym Zgromadzeniu” – podkreślili, podał dziennik „Rzeczpospolita”.

Jeśli chodzi o obecność – mieli poinformować, że potwierdzą ją swoimi podpisami później. Sęk w tym, że lista do nich nie wróciła – na końcu trafiła do rąk Święczkowskiego.

Sędziowie wskazali, że ich podpisy nie były jednak wymagane, by potwierdzić skład ZO.

Zażądali, by ze strony TK zniknął komunikat prasowy, mający przedstawiać „nieprawdziwy przebieg zdarzeń”.