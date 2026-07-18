Poseł PiS grzmi po słowach Morawieckiego. „Chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany”

W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt po decyzji władz partii dotyczącej stowarzyszeń. Kierownictwo PiS zobowiązało działaczy do ich zamknięcia, uznając je za konkurencyjne wobec struktur partii. Jacek Sasin od razu zapowiedział, że podporządkuje się poleceniu Jarosława Kaczyńskiego.

Morawiecki kontra Kaczyński. Co z „Rozwój Plus”?

Inną drogą poszedł Mateusz Morawiecki. Był premier i jego współpracownicy nie zamierzają likwidować stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

„To miejsce, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa” – stwierdził były premier.

„Potrzebujemy zarówno mocnego głosu w obronie naszych wartości, jak i szerokiego otwarcia na tych, którzy chcą nowoczesnej, dynamicznej i silnej Polski. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców” – komentował.

Płażyński uderza w Morawieckiego. Padły mocne słowa

Na słowa Mateusza Morawieckiego ostro odpowiedział Kacper Płażyński. „Były premier chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie. W imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę” – napisał.

„Mateuszu, rozumiem Twoje ambicje, to w polityce cecha bardzo ważna i potrzebna. Ale nie rozumiem, dlaczego mówisz, że nie możesz ich realizować w PiS” – dodał.

Poseł przypomniał, że „były premier pełni jedną z najważniejszych funkcji w partii, kieruje europejskimi konserwatystami, ma własny budżet, a jego współpracownicy zajmują eksponowane miejsca w kierownictwie PiS”.

„Jesteś twarzą naszej partii, twoi ludzie są wystawiani na pierwszą linię w mediach, twoje projekty i pomysły były wspierane przez całe nasze środowisko. Czy ktoś kiedyś zablokował cokolwiek, co chciałeś zrobić? Nie” – wyliczał.

Kacper Płażyński uderza w Mateusza Morawieckiego

W opinii Kacpra Płażyńskiego „hasło poszerzenia namiotu to tylko pretekst, by zbudować swój własny namiot”. „W kilka dni udało się wam podzielić PiS na »młodych, wykształconych i mądrych« ze stowarzyszenia »Rozwój Plus« i całą, waszym zdaniem gorszą, resztę” – przyznał parlamentarzysta.

Polityk zarzucił również części europosłów związanych z Rozwojem Plus, że od miesięcy nie opłacają składek partyjnych. „Dlaczego w takiej sytuacji niektórzy europosłowie z Rozwój Plus od miesięcy nie płacą nawet składek na PiS? Za mało zarabiają? Nie rozumiem tego. Chyba, że już się z nami pożegnali, ale to wypada o tym otwarcie powiedzieć” – stwierdził.

Na zakończenie Kacper Płażyński zaapelował do Mateusza Morawieckiego o jasną deklarację dotyczącą przyszłości.

„Ja mam wciąż nadzieję, że zostaniecie w PiS. Uważam, że wasze odejście utrudni zmianę władzy i powrót do ambitnej polskiej polityki. Jeśli jednak chcecie odejść, powiedzcie to proszę otwarcie. Tego wymaga elementarna uczciwość” – zakończył.

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