Abp Jędraszewski uderza w rządzących. Oszczędził tylko jednego polityka

Podczas V Narodowej Modlitwy za Ojczyznę w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie metropolita krakowski senior abp Marek Jędraszewski odniósł się do aktualnej sytuacji w Polsce.

Abp Jędraszewski uderza w edukację zdrowotną

Jednym z głównych tematów kazania była edukacja zdrowotna w szkołach. Duchowny przekonywał, że nowe rozwiązania mogą mieć negatywny wpływ na dzieci. – Próbuje się wprowadzić tak zwane nauczanie o zdrowiu, które w gruncie rzeczy ma doprowadzać do duchowej deprawacji najmłodszych – powiedział.

W dalszej części homilii odniósł się do bieżącej sytuacji politycznej. – Wystarczy posłuchać codziennych wypowiedzi tych, którzy są obecnie u władzy, poza prezydentem, oczywiście. Ile tam języka nienawiści, ile kłamstwa, ile podstępu. I to w imię wolności, w imię świetlanego jutra Polski, w takiej, a nie innej, jak teraz, Unii Europejskiej – wyliczał.

Według kościelnego hierarchy „współczesna polityka coraz częściej opiera się na pogardzie i cynizmie”. – Język cynizmu, pogardy, a z drugiej strony nasza wiara odnosząca się do Boga, Stwórcy całego porządku świata, i do Jezusa Chrystusa, który swoją obecnością jako człowiek pokazał nam wspaniałe człowieczeństwo każdego z nas. Człowieczeństwo, które realizuje się w tych dwóch podstawowych przykazaniach miłości – podkreślił.

Kościół. Abp Jędraszewski o upadku komunizmu

Abp Jędraszewski nawiązał także do upadku systemu komunistycznego. – Runął, bo nie zabrakło kolejnych pokoleń Polaków, którzy wpatrzeni w swoich wspaniałych świętych patronów, w tym także świętego Andrzeja Bobolę, trwali i robili swoje we własnych domach, małżeństwach, rodzinach, modląc się w kościołach, odnawiając swego ducha w Wielkiej Nowennie przygotowującej Polskę do obchodów Tysiąclecia Chrztu – przypomniał.

Na zakończenie homilii odwołał się do poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”. – Musimy wiedzieć, że poprzez tę Eucharystię i wszystkie inne wydarzenia modlitewne, wkorzeniamy się w polskich świętych, wkorzeniamy się w świętego Andrzeja Bobolę, po to, by niezależnie od wyzwań i trudności, jakie się mogą jeszcze pojawić, trwać, robić swoje sercem czystym i prawym, w przekonaniu, że to Bóg zwyciężył świat – zakończył.

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