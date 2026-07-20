W całej Polsce zawyją syreny. Wydano ważny komunikat dla mieszkańców

We wtorek w całej Polsce mogą się rozlec dźwięki syren alarmowych. Nie będzie jednak powodu do obaw, to tylko test. Ćwiczenie pod kryptonimem „ALARM-26” zaplanowano na 21 lipca. Działania mają potrwać od godz. 7 do 19 i obejmą system ostrzegania oraz alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Syreny alarmowe w Polsce

W czasie ćwiczenia mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały syren alarmowych. Służby podkreślają, że ich uruchomienie będzie miało wyłącznie charakter szkoleniowy i nie oznacza rzeczywistego zagrożenia.

Celem działań jest sprawdzenie, jak działa obieg informacji między służbami i administracją. Ćwiczenie ma też zweryfikować systemy ostrzegania oraz procedury reagowania na wypadek zagrożenia.

Co oznaczają sygnały syren?

Podczas ćwiczenia mogą zostać użyte dwa rodzaje sygnałów. Trzyminutowy dźwięk modulowany będzie oznaczał ogłoszenie alarmu, a trzyminutowy dźwięk ciągły – jego odwołanie.

Możliwe jest również wysłanie Alertów RCB. Wszystkie komunikaty przekazywane w ramach ćwiczenia będą służyły wyłącznie sprawdzeniu działania systemu alarmowania.

Jest termin zapasowy

Jeżeli ćwiczenie nie odbędzie się we wtorek, termin zapasowy wyznaczono na środę 22 lipca, także w godz. 7-19. Informacja o ewentualnej zmianie terminu ma zostać przekazana w osobnym komunikacie. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów. Podobne ćwiczenia odbywają się regularnie.

Informacje o planowanych ćwiczeniach opublikowało już kilka urzędów wojewódzkich i kilkanaście jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce.

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