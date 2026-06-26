Alarm w sanepidach ws. ładunków wybuchowych. Pilnie ewakuowano pracowników

W piątek otrzymaliśmy informacje o niepokojących wiadomościach, jakie przed południem miały otrzymać stacje sanitarno-epidemiologiczne na północy Polski. Potwierdziliśmy te doniesienia u Zbigniewa Zawadzkiego, rzecznika prasowego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

„Wpłynęły maile informujące o podłożeniu ładunków wybuchowych, rzekomo przez organizację islamską, bliżej nieokreśloną” – przekazał nam rzecznik.

Dodał także, że "o sprawie zostały niezwłocznie poinformowane odpowiednie służby, które podjęły na terenie siedzib stacji działania zgodnie z procedurami".

Doszło do ewakuacji pracowników placówek, "jednak z uwagi na niską wiarygodność zgłoszeń, potwierdzoną w toku proceduralnych działań służb, cały personel powrócił do swoich miejsc pracy i obowiązków".

Ustaliliśmy również, że „praca stacji sanitarno-epidemiologicznych odbywa się bez zakłóceń” .

Wkrótce więcej informacji