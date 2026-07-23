Rosjanka podsumowała skutki wojny. Sikorski odpowiedział jednym zdaniem

Nagranie z krytyczną oceną skutków prowadzonej przez Władimira Putina wojny obiega media społecznościowe. Materiał udostępnił Anton Heraszczenko, były doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na jego wpis zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

„I oczywiście wielkość”

W opublikowanym materiale kobieta wylicza problemy, z którymi mierzą się Rosjanie. – Nie ma internetu, benzyny, zagranicznych marek, zagranicznych inwestycji ani niezależnych mediów. Nasze rezerwy walutowe zniknęły, giełda się załamała, małe firmy są zamykane, a duże ponoszą straty – wylicza kobieta.

W dalszej części nagrania wspomina o cenzurze, więźniach politycznych, atakach na terytorium Rosji oraz obawach dotyczących przyszłości. Swoją wypowiedź kończy ironicznym stwierdzeniem: „I oczywiście wielkość”. Nie podano jednak, kim jest autorka wypowiedzi ani gdzie i kiedy dokładnie nagrano materiał.

Radosław Sikorski odpowiedział rosyjskiemu MSZ

Na nagranie zareagował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polski polityk udostępnił wpis Heraszczenki i zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. „Congratulations, MFA Russia” – napisał, czyli: „Gratulacje, rosyjskie MSZ”.

Co potwierdzają dane o sytuacji w Rosji?

Część wymienionych w nagraniu problemów znajduje potwierdzenie w bieżących doniesieniach. Reuters informował o regularnym wyłączaniu internetu mobilnego w rosyjskich regionach. Władze tłumaczą ograniczenia zagrożeniem ukraińskimi atakami dronów. W Moskwie jedna z takich blokad trwała niemal trzy tygodnie.

Rosja mierzy się również z niedoborami paliwa po kolejnych atakach na rafinerie. W lipcu wprowadzono zakaz eksportu oleju napędowego, a kierowcy w części regionów musieli oczekiwać w wielogodzinnych kolejkach. Pogarszają się także wskaźniki gospodarcze. Rosyjska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale 2026 roku, a inwestycje kapitałowe wyraźnie spadły. Kreml przekonuje jednak, że trudności nie są krytyczne, a sytuacja pozostaje stabilna.

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