Bonnie i Clyde z Łodzi. Policja zatrzymała małżeństwo przestępców

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wpadli na trop przestępczego duetu. Zaznaczmy, że wydział ten jest nowo utworzoną komórką organizacyjną, której zadaniem jest wspieranie jednostek terenowych w sprawach związanych z cyberprzestępczością i wykorzystaniem nowych technologii. Opisana tutaj sprawa obrazuje jeden z obszarów jego działalności.

Łódź. Żona kradła, mąż sprzedawał

W trakcie śledztwa łódzcy policjanci ustalili, że kobieta kradła sprzęt elektroniczny z magazynu w którym pracowała, a jej mąż sprzedawał go w internecie. Jak ustalono, straty mogły sięgać około 30 tys. zł. W toku dalszej pracy nad sprawą, kryminalni z KWP w Łodzi i funkcjonariusze VI KP KMP w Łodzi bardzo szybko ustalili dane personalne podejrzanych, ich miejsce zamieszkania oraz szczegóły przestępczego procederu.

Końcowe działania w tej sprawie zaplanowano na 18 czerwca. Połączone siły kryminalnych z komendy wojewódzkiej i VI Komisariatu KMP w Łodzi pojechały do przedmiotowego magazynu. Tam znajdowała się podejrzewana kobieta, która została zatrzymana.

W tym samym czasie druga grupa funkcjonariuszy zatrzymała 41-letniego męża kobiety. W toku realizowanych czynności do sprawy, funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania pary, gdzie odnaleźli skradziony sprzęt małego AGD.

Małżonkowie zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie wykonano z nimi czynności procesowe. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący kradzieży, a jeż mąż zarzut paserstwa. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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