Prawdziwy raj dla grzybiarzy. Mapa pokazuje, gdzie warto wybrać się do lasu

Przypominamy, zbieranie grzybów wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Jeśli nie masz pewności, czy znaleziony przez ciebie okaz jest bezpieczny dla zdrowia, skonsultuj się ze znawcami grzybów. Darmowe porady można uzyskać w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Gdzie jest teraz najwięcej grzybów?

Według najnowszych doniesień użytkowników strony grzyby.pl obecnie owocniki występują obecnie na terenach województw: mazowieckiego (okolice Warszawy), śląskiego (w centrum i na obrzeżach Katowic), małopolskiego (blisko Krakowa oraz na terenach podgórskich), pomorskiego (Gdańsk i okolice), zachodnio-pomorskiego (okolice Szczecina), dolnośląskiego (rejony Wrocławia).

Znacznie więcej grzybów odnotowano w ostatnim czasie na granicy województw zachodnio-pomorskiego i lubuskiego (niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego), a także na terenie województwa pomorskiego, w okolicy Chojnic. Sporo grzybów znaleziono też w woj. łódzkim (niedaleko Łodzi), a także w woj. lubelskim (niedaleko Chełma).

Jakie grzyby są już w lasach?

Internauci informowali, że najwięcej jest teraz w polskich lasach oraz na ich obrzeżach kurek, kurek czerwonych, koźlarzy, maślaków, podgrzybków, żółciaków, usiatków, gołąbków, prawdziwków, a także owocników z gatunku borowikowatych.

Jeden z użytkowników relacjonował, jak wygląda obecnie sytuacja w Brodowie, powiecie średzkim. „Jakoś kiepsko w tym roku z wczesnymi borowikami w tym moim regionie. No nic, poczekamy. Dobrze, że kurki się pokazują w różnych miejscach. Dziś zabrałem jakieś 30 szt”. – przekazał 14 czerwca w serwisie grzyby.pl.

Z kolei inny użytkownik z napisał, że zebrał w Lipianach (pow. pyrzycki) „1,3 kg kurek i kilka gołąbków” . „W lesie bardzo mokro, będzie coraz ciekawiej” – dodał.

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