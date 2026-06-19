Ukąsił cię komar? Naukowczyni zdradza trik, który błyskawicznie łagodzi świąd

Wraz z nadejściem wysokich temperatur pojawia się coraz więcej komarów. Spotkanie z nimi nie należy do najprzyjemniejszych, szczególnie z powodu wydawanych przez nie dźwięków, a także ugryzień. Lekarka związana z Harvardem dr Trisha Pasricha ujawniła w serwisie TikTok metodę, dzięki której nie odczuwa się świądu po ugryzieniu komara.
Ugryzienie przez komara. Jak uniknąć swędzenia?
– Ugryziony przez komara? To odmieni twoje życie – przekazała w opublikowanym filmie dr Trisha Pasricha, po czym ujawniła swój sposób na ugryzienie komara.
– Nie drap. Zamiast tego zrób to, co ja. Po prostu delikatnie pocieraj to miejsce dwoma palcami. To wszystko. Swędzenie znika. Nie podrapałam się, nie podrażniłam skóry i nie pogorszyłam sytuacji milion razy. Po prostu delikatnie ją potarłam – wyjaśniła naukowczyni, jednocześnie pokazując, jak delikatnie pociera skórę w pobliżu miejsca ugryzienia.
Nie drap, a pocieraj. Dlaczego ta metoda działa?
Doktor Trisha Pasricha napisała w zeszłym roku artykuł dla „The Washington Post” o tym, „dlaczego pocieranie swędzącego miejsca działa lepiej niż jego drapanie”.
– Istnieje teoria swędzenia zwana teorią kontrastu przestrzennego. Zakłada ona, że włókna nerwowe w skórze wywołują uczucie swędzenia wtedy, gdy są aktywowane w sposób nierównomierny — na przykład pobudzony jest tylko mały fragment skóry. To właśnie ten kontrast powoduje odczucie swędzenia. Kiedy jednak pocieramy skórę, usuwamy ten kontrast, ponieważ jednocześnie aktywujemy większy jej obszar – wyjaśniła badaczka.
Dodała także, że nie musimy pocierać miejsca ugryzienia, wystarczy potrzeć inne miejsce „znajdujące się w tym samym dermatomie”, czyli w obszarze skóry „unerwianym przez ten sam nerw rdzeniowy”.
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