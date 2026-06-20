Pijany mężczyzna wystrzelił w stronę policjantów. Usłyszał zarzuty

Do opisywanego tutaj zdarzenia doszło w środę 17 czerwca na terenie powiatu średzkiego. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zostali skierowani do interwencji wobec mężczyzny, który miał strzelać z broni palnej.

Śląsk. Pijany mężczyzna strzelał z broni czarnoprochowej

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali agresywnego 35-letniego mieszkańca powiatu średzkiego. Jak ustalono, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i posługiwał się bronią czarnoprochową. W trakcie prowadzonych czynności sytuacja gwałtownie eskalowała. Mężczyzna z odległości około siedmiu metrów wycelował broń i strzelił w kierunku policjantów.

Mundurowym ze Środy Śląskiej udało się skutecznie obezwładnić i zatrzymać napastnika, eliminując zagrożenie dla mieszkańców i osób przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia. Szczęśliwie, w wyniku tej niebezpiecznej i trudnej interwencji nikt nie odniósł obrażeń.

Działania podejmowane przez policjantów wobec uzbrojonych i agresywnych osób należą do najbardziej niebezpiecznych interwencji. W takich sytuacjach funkcjonariusze muszą w ułamku sekundy podejmować decyzje mające bezpośredni wpływ na życie i zdrowie zarówno własne, jak i osób postronnych. Każda błędna ocena może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Strzelił do policjantów. Usłyszał zarzuty

35-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie w prokuraturze usłyszał zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. W piątek 19 czerwca, na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledczy wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia. W toku postępowania ustalane jest między innymi pochodzenie zabezpieczonej broni, amunicji oraz prochu, a także to, czy ich posiadanie przez 35-latka było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

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