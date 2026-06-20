Jest decyzja o areszcie dla Gruzina. Czy przyznał się do zabójstwa artysty?

W sobotę 20 czerwca lubelska policja ogłosiła decyzję sądu w sprawie 36-letniego obywatela Gruzji. Mężczyzna, którego podejrzewa się o zabójstwo rosyjskiego artysty w Polsce, trafi do aresztu na 3 miesiące. Tam będzie oczekiwał na dalsze kroki naszego wymiaru sprawiedliwości.

Zabójstwo Skrepeckiego. Gruzin w areszcie

„Jest tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji za zabójstwo 44-latka. Dziś Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie zastosował wobec podejrzanego 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi dożywocie” – podali dokładnie w komunikacie policjanci.

Obrońca zatrzymanego mężczyzny w rozmowie z Onetem wypowiedział się krótko na temat przeprowadzonych jak dotąd czynności. — Podejrzany składał wyjaśnienia, nie przyznał się do zarzucanego czynu, sąd zastosował areszt – potwierdził. Oznajmił również, że złoży zażalenie na decyzję o aresztowaniu jego klienta.

Egzekucja na krytyku Putina?

W poniedziałek 15 czerwca na terenie Białej Podlaski zastrzelono obywatela Rosji. Okazało się, że ofiarą był znany krytyk Władimira Putina – artysta o pseudonimie Simion Skrepecki, którego prawdziwe nazwisko to Robert Kuzowkow.

Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiej Policji w Lublinie w rozmowie z mediami przyznał, że mogła to być egzekucja. – Jeśli ktoś podchodzi do konkretnej osoby na ulicy i oddaje strzały, to wszystko wskazuje na to, że planował go zabić. Natomiast nie znamy jeszcze motywów sprawcy, z jakich pobudek to zrobił – mówił podinspektor Andrzej Fijołek.

Anonimowy funkcjonariusz w rozmowie z Onetem wyraził podobny pogląd. – Wyglądało to jak egzekucja. (...) Kilka strzałów z bliskiej odległości i jeden „na dobicie” – opisywał. Z ustaleń radia RMF FM wynika, że artysta przed śmiercią otrzymywał groźby w mediach społecznościowych. Nie uważał jednak, że te mogą zostać zrealizowane.

Czytaj też:

Rosja zadowolona z decyzji Nawrockiego. Padły wymowne komentarzeCzytaj też:

Krytykował prezydenta Rosji, został zastrzelony w Polsce. Ujawniono wstrząsające szczegóły