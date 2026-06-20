Rosja zadowolona z decyzji Nawrockiego. Padły wymowne komentarze

Przypomnijmy, w piątek prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia przywódcy Ukrainy. Tłumaczył również, że jego decyzja nie jest wymierzona przeciwko narodowi ukraińskiemu i „nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa” .

Nawrocki odebrał Zełenskiemu order. Rosja nie kryje zadowolenia

Sprawę skomentował w mediach społecznościowych m.in. były prezydent Rosji, aktualnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, Dmitrij Miedwiediew. Przypominamy, że przedstawiciele Kremla stale szerzą propagandową narrację, szczególnie w mediach społecznościowych.

„Prezydent Polski w końcu pozbawił tego kijowskiego degenerata, wielbiciela nazistów, Orderu Orła Białego. Jestem pewien, że dla głównego banderowca nie będzie to żadnym problemem” – stwierdził polityk. „Teraz na jego zielonej bluzie będzie więcej miejsca na hitlerowski Żelazny Krzyż ze Złotymi Liśćmi Dębu” – dodał.

Do decyzji Nawrockiego odniósł się też doradca Władimira Putina i jego specjalny wysłannik w rozmowach z USA ws. wojny w Ukrainie Kiriłł Dmitrijew. Potępił również wcześniejszą wypowiedź Donalda Tuska w tej kwestii.

„Polski premier Tusk wkracza do akcji, by stanąć w obronie sympatyków nazistów, których zdemaskował prezydent Nawrocki” – stwierdził Dmitrijew.

Polscy politycy o decyzji Nawrockiego

W sieci pojawiło się również sporo komentarzy przedstawicieli polskiej sceny politycznej.

„Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej” – napisał w serwisie X polski premier.

Z kolei były marszałek Sejmu Szymon Hołownia uznał, że „decyzja prezydenta podjęta w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców. Którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach polsko-ukraińskich przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy” . Decyzję Nawrockiego pochwaliło wielu polityków prawicy, w tym m.in. Sławomir Mentzen, Elżbieta Witek czy Daniel Obajtek.

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