Po decyzji Nawrockiego zawrzało. „Szkoda, że tak późno” kontra „Putin otwiera szampana”

Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W przemówieniu podkreślił, że Polska od lat wspierała Ukrainę – zarówno przed rosyjską inwazją, jak i po wybuchu wojny – a po 2022 roku udzieliła jej bezprecedensowej pomocy humanitarnej, politycznej, gospodarczej i wojskowej. Prezydent zaznaczył, że właśnie z tej perspektywy decyzja władz Ukrainy ma w Polsce budzić tak silny sprzeciw.

Prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego

Jak mówił, zgoda Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA" jest dla niego nie do zaakceptowania. W swoim wystąpieniu Nawrocki przypomniał, że Order Orła Białego jest najwyższym polskim odznaczeniem państwowym i symbolem szczególnej więzi z Rzecząpospolitą. Podkreślił też, że jako Wielki Mistrz Orderu ma obowiązek stać na straży honoru tego wyróżnienia. Dlatego po konsultacji z Kapitułą podjął decyzję o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy.

Politycy o decyzji Nawrockiego w sprawie Zełenskiego

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz napisał, że „Zgodnie z zapowiedzią, Prezydent K. Nawrocki podjął stanowczą decyzję ws. prezydenta Ukrainy”.

Były szef BBN Sławomir Cenckiewicz skomentował krótko decyzję prezydenta. „Dobrze. Nowy początek!”.

W podobnym tonie wypowiedział się współlider Konfederacji Sławomir Mentzen. „Prezydent Karol Nawrocki w końcu zabrał Order Orła Białego Zełenskiemu! Brawo Panie Prezydencie! Szkoda, że tak późno” – czytamy.

Głos zabrał też Jacek Sasin z PiS. „Prezydent Nawrocki właśnie odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Słuszna decyzja! Nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć Ofiar Wołynia. Polska ma swoją godność – nigdy nie klęka”.

Zawieszony w PiS poseł Krzysztof Szczucki napisał: „Ci, którzy honorują ludobójców nie mogą nosić orderów nadanych przez Rzeczpospolitą”.

Z kolei poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji stwierdził: „Nie możemy udawać, że deszcz pada gdy prezydent Ukrainy pluje na pamięć o pomordowanych Polakach przez bandytów z UPA”.

Głosy krytyki po drugiej stronie barykady

Europoseł Robert Biedroń ocenił decyzję krótko. „Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Putin otwiera szampana”.

Dziennikarz specjalizujący się w temacie Ukrainy Mateusz Lachowski zwrócił z kolei uwagę na proceduralny aspekt sprawy. „Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Do wejścia tej decyzji w życie potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera” – napisał.

Mocno zareagowała także eurodeputowana KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. „Nie miał odwagi jako prezydent odwiedzić Kijowa. Może teraz znajdzie odwagę i pojedzie po ten order?” – czytamy.

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