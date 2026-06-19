Nawrocki zdecydował ws. orderu Zełenskiego. Ten ruch wywoła burzę

Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem „bohaterów UPA” wywołała oburzenie w Polsce. Karol Nawrocki – po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego – poinformował, że odznaczenie zostanie odebrane prezydentowi Ukrainy.

– W tym miejscu chcę podkreślić: decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za rozpętanie wojny, która przyniosła Europie największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej – powiedział prezydent.

Zełenski bez Orderu Orła Białego. Nawrocki o „sygnale ostrzegawczym”

Karol Nawrocki podkreślił, że Polska pozostaje orędownikiem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także jest w gotowości do współpracy z Kijowem. – Polska pozostaje zwolennikiem dialogu, ale Polska będzie konsekwentnie strzegła pamięci swoich obywateli oraz godności własnych symboli państwowych. Polska będzie broniła swoich narodowych interesów i wartości. Polska nie zgodzi się na gloryfikowanie tych, którzy mordowali polskich bezbronnych cywilów – podkreślił prezydent.

– Droga Ukrainy do struktur europejskich wymaga również gotowości do uczciwego zmierzenia się z trudnymi kartami własnej historii. Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Te zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w UE być nie może. I Polska na pewno na to nie pozwoli – kontynuował Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że decyzja o odebraniu Zełenskiemu orderu ma charakter nie tylko symboliczny. – Jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku – podsumował Karol Nawrocki.

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