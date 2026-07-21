Alerty RCB dla mieszkańców całej Polski. „Zachowaj spokój”

We wtorek 21 lipca w całym kraju usłyszymy syreny alarmowe. To część testów sprzętu, prowadzonych w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM-2026”. Służby chcą sprawdzić gotowość systemu ostrzegania oraz prześledzić procedury w normalnych warunkach.

Zawyją syreny. RCB wyjaśnia i uspokaja

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło poinformować o wszystkim Polaków, by oszczędzić im niepotrzebnych stresów. „Uwaga! Jutro (21.07) w godz. 7.00-19.00 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój” – ostrzegano już w poniedziałek. Jak podkreślano, komunikat taki miał trafić do odbiorców w całej Polsce.

Różne rodzaje alarmów

Warto wiedzieć, że alarmy dla ludności cywilnej moją przybrać różne formy. Może to być sygnał dźwiękowy – modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. Może to być także zapowiedź słowna o treści „Uwaga! Ogłaszam alarm…”. Dopuszczalny jest także żółty trójkąt, pojawiający się w miejscach publicznych, na pojazdach służb lub wyświetlany w mediach.

W podobny sposób sygnalizowane jest odwołanie alarmu. Stosuje się wówczas dźwięk w postaci ciągłej syreny przez 3 minuty, zapowiedź słowną w formie komunikatu „Uwaga! Odwołuję alarm…” lub pokazywaniem żółtego trójkąta w przestrzeni publicznej oraz w mediach.

Informacje o planowanych testach publikowały także m.in. urzędy wojewódzkie i kilkanaście jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce. Zaznaczano, że gdyby ćwiczenia nie mogły odbyć się we wtorek, termin zapasowy wyznaczono na środę 22 lipca, także w godz. 7-19. Informacja o ewentualnej zmianie terminu miałaby zostać przekazana w osobnym komunikacie.

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