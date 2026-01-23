Niemiecki poseł chce reparacji od Polski. „Za współudział”

Przedstawiciel oskarżanej o bliskie kontakty z Moskwą prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) ogłosił, że zamierza domagać się od Polski olbrzymiej sumy za rzekomy udział w zniszczeniu bałtyckiego gazociągu. „1,3 bln euro powinno wystarczyć jako reparacje za współudział w wysadzeniu Nord Stream. Moją pierwszą decyzją urzędową jako ministra finansów będzie dochodzenie tych roszczeń od Polski” – napisał na X.

Polska miałaby płacić reparacje Niemcom? To pomysł posła AfD

Do zaczepnego wpisu dołączył emoji polskiej flagi i niebieskiego serca (kolor Afd). „Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni” – dodawał. W swoim komunikacie odnosił się do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 w akcie sabotażu z 26 września 2022 roku. Transportują one gaz ziemny z Rosji do Niemiec i zlokalizowane są na dnie Morza Bałtyckiego.

Na prowokacyjne słowa odpowiedział już rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka. Skorzystał z okazji, by uderzyć w opozycyjne partie. „Europoseł AfD, partii sprzyjającej PiS i Konfederacji zapowiada, że jego pierwszym zadaniem jako ministra finansów Niemiec będzie żądanie od Polski 1,3 biliona euro za rzekomy »współudział w sabotażu« Nord Stream. Jak tam prawa strona” – pytał krajowych polityków, sympatyzujących od czasu do czasu z poglądami AfD.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował też współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak. „Niemcy twierdzili, że to projekt biznesowy, a nie polityczny. Skoro biznesowy to trzeba było go ubezpieczyć, a nie teraz narzekać i fantazjować o odszkodowaniu (bo chyba o to mu chodziło, a nie o reparacje)” – stwierdzał wicemarszałek Sejmu.

