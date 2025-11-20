Polityk AfD bez szacunku o Sikorskim. Polskiego wicepremiera nazwał „błaznem”

Należący do młodzieżówki niemieckiej skrajnie prawicowej AfD Fabian Keubel w ostatnim czasie bardzo aktywnie krytykuje polskie władze. Podkreśla, że obecnie nasz kraj jest jednym z największych rywali Niemiec w Europie.

Fabian Keubel z AfD znów prowokuje

W najnowszym wpisie Keubel odnosił się do aktów dywersji w naszym kraju i krytykował ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Przypomniał jego wpis na temat uszkodzenia gazociągu Nord Stream II i opatrzył to kąśliwym komentarzem.

„Fakt, że ten sam błazen narzeka teraz na domniemane akty sabotażu, nigdy nie będzie śmieszny. Jak ktokolwiek może brać taki rząd na poważnie? Niemożliwe” – podsumował. Odnosił się do wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji po atakach na infrastrukturę kolejową w miejscowościach Mika i Gołąb.

Polacy Afroamerykanami Europy? Tusk grzmi po wpisie Niemca z AfD

O tym samym polityku AfD było głośno również kilkadziesiąt godzin wcześniej, kiedy krytykował ogół Polaków. „Polacy postrzegają siebie po prostu jako wielką, godną politowania, odwieczną ofiarę europejskiej historii. Bycie ofiarą to tożsamość narodowa. Są po prostu Afroamerykanami Europy” – pisał.

Na ten wpis zareagował premier Donald Tusk, który zwrócił uwagę na rzekomą sympatię ze strony polskiej prawicy pod adresem AfD. „Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są »Afroamerykanami Europy« z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!” – pisał.

