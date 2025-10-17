Podejrzany o wysadzenie Nord Stream Wołodymyr Ż. wyszedł na wolność. „Dziękuję Polakom”

Wołodymyr Ż., obywatel Ukrainy podejrzewany przez niemieckie organy ścigania o udział w zniszczeniu gazociągu Nord Stream, został w piątek zwolniony z aresztu w Polsce. Decyzja warszawskiego sądu oznacza, że nie zostanie wydany Niemcom w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Decyzja sądu: Brak podstaw do ekstradycji

17 października Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił przekazania Wołodymyra Ż. stronie niemieckiej, uznając, że nie ma podstaw do realizacji ENA. Jednocześnie uchylono 40-dniowy areszt, w którym mężczyzna przebywał od kilku tygodni.

Europejski Nakaz Aresztowania wobec Ukraińca został wcześniej wydany przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości. Strona niemiecka podejrzewała, że Wołodymyr Ż. mógł brać udział w operacji sabotażowej z 2022 roku, w której zniszczono trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

Pierwsze słowa Wołodymyra Ż. po wyjściu z aresztu

W rozmowie z Telewizją Republika Wołodymyr Ż. przyznał, że decyzja sądu była dla niego ogromnym zaskoczeniem.

„Nie spodziewałem się, że będzie tak szybko, ale wszystko poszło dobrze. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku” – powiedział.

Zapytany o swoje emocje po ogłoszeniu werdyktu, dodał:

„Byłem bardzo zadowolony. Wierzyłem, że sąd podejmie właściwą decyzję”.

Podkreślił też, że pobyt w areszcie był dla niego trudnym doświadczeniem:

„Muszę sobie z tym jakoś poradzić. Mam rodzinę i dzieci, które muszę dalej pilnować”.

Niemieckie zarzuty i stanowisko Ukraińca

Podejrzany odrzuca wszystkie oskarżenia formułowane przez stronę niemiecką.

– Nie popełniłem żadnego przestępstwa na terenie Niemiec i przeciwko Niemcom. Wszyscy nurkowie z Ukrainy mogliby zostać oskarżeni tak samo jak ja” – stwierdził.

Wołodymyr Ż. przyznał, że był zaskoczony, gdy dowiedział się o zarzutach, i zaznaczył, że rozumie decyzję o swoim tymczasowym areszcie. Jak dodał, nie wie, kiedy odzyska przekazany Niemcom sprzęt nurkowy.

Na koniec wyraził wdzięczność za wsparcie:

– Dziękuję wszystkim – Polakom i Ukraińcom – którzy wspierali mnie w tym czasie, kiedy byłem w areszcie. Bardzo dziękuję za to – powiedział.

Do eksplozji gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego. Zniszczeniu uległy trzy z czterech nitek rurociągu, który od 2011 roku transportował gaz ziemny z Rosji do Niemiec.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą niemieckie, szwedzkie i duńskie służby. Choć oficjalnie nie wskazano sprawców, temat od początku budzi ogromne kontrowersje i jest przedmiotem napięć dyplomatycznych.

Czytaj też:

Polska nie przekaże Niemcom Wołodymyra Z. Tusk: „I słusznie”Czytaj też:

Nowe sankcje wobec Rosji. Tak UE chce uderzyć w Putina